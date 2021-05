Rozwód Melindy z Billem Gatesem otwiera nowy rozdział dla jej możliwości filantropijnych, a jej wpływ jest nieproporcjonalnie potężny – podaje CNN. Melinda Gates skupiała się na kilku obszarach dobroczynności w przeszłości. Czego możemy się po niej spodziewać w nadchodzących dekadach?

Wzmocnienie pozycji kobiet i młodych dziewcząt

Wzmacnianie i wspieranie kobiet jest dla Melindy Gates najważniejsze. W 2015 roku podążyła za tą pasją i stworzyła własną firmę inwestycyjną i inkubacyjną, Pivotal Ventures.

„Dane są jednoznaczne: bez względu na to, gdzie na świecie się urodzisz, twoje życie będzie trudniejsze, jeśli jesteś dziewczynką” – mówiła Gates z okazji Dnia Kobiet. Poprzez wkłady filantropijne i inwestycje venture capital, jej firma wspiera kilka działań skoncentrowanych na kobietach, w szczególności na zwiększeniu liczby kobiet pracujących w kluczowych sektorach, takich jak technologia, oraz zachęcaniu kobiet do kandydowania na stanowiska publiczne, od szczebla lokalnego wzwyż.

W czerwcu 2020 roku, za pośrednictwem Pivotal Ventures, Melinda Gates połączyła siły z byłą żoną Jeffa Bezosa, MacKenzie Scott, by uruchomić program Equality Can't Wait Challenge. W jego ramach organizacje z najlepszymi pomysłami na zwiększenie władzy i wpływów kobiet w Stanach Zjednoczonych do 2030 roku otrzymają 30 milionów dolarów. Wybrano już dziesięciu finalistów, a zwycięzcy zostaną ogłoszeni latem tego roku.

Zdrowie psychiczne

Dzięki swojej pracy w Pivotal Ventures, Gates zainicjowała kilka programów dotyczących zdrowia psychicznego, skupiając się głównie na młodych ludziach. Przykładowo, w kwietniu pomogła uruchomić Sound It Out – krajową kampanię, która promuje zdrowie psychiczne dla uczniów szkół średnich. W październiku 2020 r. uruchomiła The Upswing Fund for Adolescent Mental Health, który zapewnia środki organizacjom, które zajmują się potrzebami młodych ludzi w zakresie zdrowia psychicznego – szczególnie koncentrując się na młodych ludziach kolorowych i młodej społeczności LGBTQ+ w Stanach Zjednoczonych.

Szczepionki

Melinda Gates głośno wypowiadała się na temat szczepionek i dostępu do nich. „Każdy potrzebuje tej szczepionki” - mówiła w rozmowie z CNN w grudniu. „Jeśli dostarczymy ją tylko do krajów o wysokim dochodzie, ta choroba będzie wciąż wracać. Zobaczymy dwa razy więcej zgonów. A odbudowa naszych gospodarek będzie znacznie wolniejsza, niż gdybyśmy zapewnili szczepionki do wszystkich”. W sumie Fundacja Billa i Melindy Gatesów przeznaczyła ponad 1,75 miliarda dolarów na wsparcie globalnej odpowiedzi na pandemię.

Ubóstwo

Melinda Gates napisała o związkach technologii i ubóstwa w opinii dla CNN Business w październiku 2018 r.: „Pierwszym krokiem jest upewnienie się, że wszyscy ludzie mają dostęp do technologii cyfrowej, a w tej chwili miliardy osób nadal tego nie ma”. Skupia się również na tym, że ubóstwo w szczególności dotyczy kobiet. W 2019 r. Melinda Gates stwierdziła, że „szeroki dostęp do środków antykoncepcyjnych jest najlepszym narzędziem przeciw ubóstwu, jaki posiadamy”.

Płatne urlopy

Poprzez Pivotal Ventures, Melinda Gates od 2016 roku wspierała wysiłki na rzecz postępu kompleksowej polityki płatnych urlopów, inwestując ponad 65 milionów dolarów w rzeczników tej kwestii. Firma współpracuje również z Paid Leave for All i PL+US (Paid Leave for the US) – krajowymi kampaniami, które działają na poziomie stanowym i federalnym, aby naciskać na politykę krajową. W maju 2019 roku Gates powiedziała, że Stany Zjednoczone potrzebują finansowanych przez rząd płatnych urlopów rodzinnych. „Jesteśmy jedynym uprzemysłowionym narodem, który tego nie ma” – dodała Melinda Gates.