Od początku 2020 r. broń w Stanach Zjednoczonych sprzedaje się w rekordowym tempie, ma to związek z pandemią Covid-19 i narastającą przemocą. Z tego powodu zaczyna drastycznie brakować amunicji - podaje we wtorek Associated Press.

Według Panjivy, firmy zbierającej i analizującej dane handlowe, import amunicji do USA z Rosji, państw Unii Europejskiej oraz Korei Południowej wzrósł o 225 proc. w ciągu ostatnich dwóch lat. AP dodała, że choć producenci starają się wytworzyć jak najwięcej broni palnej, półki sklepowe w szybkim tempie robią się puste, a ceny amunicji są coraz wyższe. Reklama Drastyczny wzrost sprzedaży broni FBI odnotowało już w 2020 r., informując wówczas o przeprowadzonych 39,7 mln postępowań sprawdzających. Od stycznia do czerwca 2021 r. takich postępowań towarzyszących zakupowi broni udokumentowano już 22,2 mln; dla porównania w ciągu całego 2010 było ich jedynie 14,4 mln. Braki w amunicji mają wpływ na edukowanie posiadaczy broni - w tym na służby mundurowe. "Wielu instruktorów odwołało u nas kursy, ponieważ w ich firmach brakuje amunicji i nie są w stanie jej nigdzie kupić" - powiedział AP Jason Wuestenberg, dyrektor narodowego stowarzyszenia instruktorów używania broni palnej dla organów ścigania (NLEFIA). "Pójście na strzelnicę to coś więcej niż trafienie w cel. Strzelający uczą się takich podstaw jak celowanie bronią w bezpiecznym kierunku i nie trzymanie palców na spuście dopóki nie będzie się gotowym, by oddać strzał" - wyjaśnił. Według amerykańskiej organizacji Brady, działającej przeciwko przemocy z użyciem broni, każdego dnia w Stanach Zjednoczonych 106 osób zostaje postrzelonych śmiertelnie, 95 osób zostaje celowo postrzelonych i przeżywa, 64 osoby umierają w wyniku samobójstwa z użyciem broni palnej.