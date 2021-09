Władze federalne chciałyby, żeby Amerykanie zaczęli otrzymywać dodatkowe dawki już w przyszły poniedziałek, czyli 20 września. Plan jest taki, żeby zastrzyki najpierw trafiły do osób po 65. roku życia, personelu medycznego oraz wszystkich, którzy drugą dawkę przyjęli przynajmniej pół roku temu. Jego realizacja zależy jednak od tego, czy do tego czasu urzędowi regulującemu rynek leków i szczepionek w USA (czyli FDA) uda się zatwierdzić trzecią dawkę do użytku. Wysłuchanie w tej sprawie zaplanowane jest na piątek 17 września.