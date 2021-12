Prezydent USA Joe Biden ostrzegł prezydenta Rosji Władimira Putina, że jeśli dojdzie do nowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę, to USA wprowadzą dotkliwe sankcje, wyślą Ukrainie większą ilość uzbrojenia i wzmocnią wschodnią flankę NATO - powiedział we wtorek doradca Bidena ds. bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan.

Dodał, że Biden zaoferował Putinowi alternatywę w postaci dyplomatycznych sposobów rozładowania napięć i mechanizmów takich, jakich używano w czasie zimnej wojny.

Sullivan: Biden nie dał żadnych gwarancji Putinowi w sprawie członkostwa Ukrainy w NATO

Prezydent USA Joe Biden nie dał żadnych gwarancji prezydentowi Rosji Władimirowi Putinowi w sprawie członkostwa Ukrainy w NATO - powiedział we wtorek doradca Bidena ds. bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan. Sullivan stwierdził, że choć nie będzie zdradzać szczegółów dyskusji obu prezydentów, to zapewnił, że USA nadal obstają przy opinii, że każdy kraj ma swobodę wyboru

Sullivan: przyszłość NS2 w razie inwazji to temat dyskusji z sojusznikami

Przyszłość Nord Stream 2 w razie rosyjskiej inwazji na Ukrainę jest przedmiotem intensywnych dyskusji z naszymi sojusznikami, w tym z Niemcami - powiedział we wtorek doradca prezydenta USA ds. bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan. Odmówił jednak podania szczegółów w tej sprawie. Sullivan oznajmił, że prezydent Joe Biden przekazał uwagi na temat przyszłości projektu także w rozmowie z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Miał oświadczyć Putinowi, że "jeśli chce, by gaz płynął przez rurociąg", to nie powinien atakować Ukrainy - powiedział Sullivan.