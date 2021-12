Wskazano, że nowy rekord zakażeń potwierdza stałą tendencję rosnącą, która rozpoczęła się w zachodniej części stanu w końcu października. Poprzedni rekord zakażeń zarejestrowano 21 stycznia br. i wyniósł on niecałe 20 tys. infekcji.

Reklama

W mieście Nowy Jork znaczny wzrost przypadków zakażeń, w tym nowym wariantem Omikron, zaobserwowano w ub. tygodniu.

Przed punktami wykonującymi testy wydłużają się kolejki. Niektóre teatry i rewie na Broadwayu odwołują spektakle z powodu zachorowań wśród aktorów i ekip technicznych.

"To się dzieje tak szybko. Liczby rosną codziennie eksponencjalnie" - powiedziała gubernator stanu Kathy Hochul w telewizji CNN.

"Szybki wzrost infekcji jest niepokojący, ale był nieuchronny zważywszy łatwość rozprzestrzeniania się nowego wariantu wirusa" - powiedział dr Denis Nash, dyrektor Instytutu Nauk Stosowanych na uniwersytecie nowojorskim.

"Staliśmy już przed perspektywą znacznego wzrostu w okresie zimy zakażeń wariantem Delta, co już samo w sobie było niepokojące. Teraz doszedł do tego Omikron, który przenosi się jeszcze łatwiej" - dodał. Jego zdaniem obecne szczepionki mogą okazać się niewystarczające do powstrzymania tego wariantu.

W całym stanie Nowy Jork rejestrowano w ciągu ostatnich 7 dni dziennie ponad 13 tys. nowych infekcji, czyli o 71 proc. więcej niż dwa tygodnie temu. (PAP)

jm/