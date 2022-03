Wiceprezydent Harris rozpoczęła w czwartek rano oficjalną wizytę w Polsce od spotkania z premierem Morawieckim. Początek ich rozmowy był otwarty dla mediów.

Kamala Harris zastrzegła, iż chciałaby, aby okoliczności spotkania były inne. "Jestem tutaj, na wschodniej flance NATO, żeby potwierdzić zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w zobowiązania w stosunku do Polski oraz sojuszników z NATO" - oświadczyła wiceprezydent USA.

"Nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że jesteśmy w pełni zjednoczeni jeżeli chodzi o wiele tematów, w szczególności właśnie o Ukrainę. Jesteśmy gotowi do tego, żeby bronić zasad, które ważne są dla nas, jako państw NATO-wskich, czyli suwerenność oraz integralność terytorialną" - podkreśliła.

"Dzisiaj będziemy rozmawiać o różnych tematach: będą one obejmowały zobowiązanie, które Ameryka na sobie niesie, by zapewnić wspieranie tego regionu, łącząc w to również naród ukraiński. Wsparcie w zakresie bezpieczeństwa i pomoc humanitarną, a także inną pracę, która musi być wykonana, żeby zagwarantować, że Rosja również zapłaci poważną cenę, będzie musiała ponieść ciężkie konsekwencje za swoje agresywne działania" - zapowiedziała w czwartek wiceprezydent USA.

Po rozmowie w cztery oczy premiera RP oraz wiceprezydent USA odbędzie się spotkanie delegacji obu krajów.

"To bardzo ważne, by wzmocnić wschodnią flankę NATO, szczególności teraz, w kontekście tego, co dzieje się w Ukrainie. Musimy poświęcić trochę czasu, by podyskutować o tym, w jaki sposób pomóc Ukraińcom utrzymać ich suwerenność oraz integralność terytorialną oraz ich wolność, ponieważ oni walczą także o naszą wolność, walczą także o wolność całej Europy" - powiedział premier Mateusz Morawiecki na początku spotkania z Harris.

"Dziękuję także za bardzo odważną decyzję wprowadzenia embarga na rosyjski gaz i ropę naftową, ponieważ to właśnie napędza machinę wojenną Rosji" - dodał Morawiecki.

Według KPRM, głównym tematem czwartkowej rozmowy Matusza Morawieckiego z Kamalą Harris, która przybyła do Warszawy w środę wieczorem, będzie dalsza koordynacja odpowiedzi społeczności międzynarodowej na barbarzyńską agresję militarną Rosji na Ukrainę, w szczególności wzmocnienie wszechstronnej pomocy dla Ukrainy. Jak podkreślono, omówione zostaną dalsze kroki, mające na celu odcięcie Rosji od źródeł finansowania działań wojennych, w tym nałożenie sankcji obejmujących sektor energetyczny.

Zgodnie z komunikatem spotkanie będzie okazją do rozmów o wzmocnieniu wschodniej flanki NATO i bezpieczeństwie w tym regionie.