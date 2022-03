"To pozwoli ukraińskiemu wojsku nadal powstrzymywać samoloty i śmigłowce, które atakowały Ukraińców" - powiedział Biden, ogłaszając swoją decyzję w Białym Domu. Jak dodał, na wniosek prezydenta Ukrainy Włodymyra Zełenskiego USA pomogły również pozyskać dodatkowe systemy przeciwlotnicze dłuższego zasięgu wraz z amunicją. Biden zaznaczył, że w pakiecie oprócz dostarczanej już wcześniej broni, w tym 9 tys. nowych zestawów przeciwpancernych Javelin, 7 tys. karabinów i granatników, znajdą się również drony.

"To pokazuje nasze zobowiązanie, by wysyłać najnowocześniejsze systemy do Ukrainy" - powiedział Biden. Według doniesień telewizji NBC, może chodzić o tzw. amunicję krążącą (zwaną też dronami kamikaze) Switchblade.

Biden: Zełenski mówi w imieniu narodu, który zainspirował świat

Prezydent Zełenski przemawia w imieniu narodu, który pokazał siłę i odwagę, który zainspirował świat - powiedział w środę prezydent USA Joe Biden, komentując wystąpienie ukraińskiego prezydenta przed Kongresem. Biden obiecał, że USA do końca będą wspierać Ukrainę wojskowo i gospodarczo.

"To była bardzo przekonująca, znacząca mowa" - powiedział Biden w Białym Domu, odnosząc się do przemówienia Zełenskiego i zapowiadając nowy pakiet pomocy wojskowej wartej 800 mln dolarów.

Prezydent USA zaznaczył, że choć wojna na Ukrainie może być "długą i trudną bitwą", to Ameryka do końca będzie pomagać Ukrainę, nie tylko wysyłając uzbrojenie, lecz też bezpośrednio wspierając jej gospodarkę.

Biden stwierdził też, że rosyjski prezydent Władimir Putin "sieje zatrważające zniszczenie i horror" na Ukrainie, za co zapłaci wysoką cenę.

"Wczoraj mieliśmy doniesienia, że rosyjskie siły wzięły lekarzy i pielęgniarki w największym szpitalu Mariupola za zakładników. To są zbrodnie i skandal" - ocenił Biden.