Jak wynika z opublikowanych w czwartek przez telewizję CNBS rezultatów badania, od wypłaty do wypłaty żyje 52 proc. pracowników z dochodami poniżej 50 tys. dolarów.

Dla porównania niedawne statystyki firmy LendingClub, która zajmuje się pożyczkami społecznościowymi, wykazały, że 36 proc. osób zarabiających co najmniej 250 tys. dolarów rocznie żyje w podobny sposób.

"Pracownicy na wyższych poziomach płac nie są odporni na sytuację" – przytacza CNBC ocenę Marka Smreceka, badacza amerykańskiego rynku usług finansowych w Willis Towers Watson.

Za przyczynę problemów uznał on szybko rosnące koszty żywności, transportu i innych wydatków domowych. Jego zdaniem może to jeszcze bardziej ograniczyć zdolność rodzin do oszczędzania.

Jak dodał, czynniki powodujące stres finansowy różnią się w zależności od dochodów. Osoby o najwyższych podawały wydatki mieszkaniowe jako najpoważniejsze wyzwanie. Ludzie z niskimi dochodami zgłaszali przede wszystkim problemy związane z zadłużeniem.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski (PAP)