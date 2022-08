Jednym z jej głównych tematów miała być oferta Waszyngtonu dotycząca uwolnienia amerykańskiej koszykarki Brittney Griner i byłego wojskowego Paula Whelana. Sprawa wzbudza szerokie zainteresowanie mediów za oceanem, gdyż Griner to gwiazda koszykarskiej ligi WNBA i dwukrotna złota medalistka olimpijska. Zatrzymano ją w lutym na lotnisku Moskwa-Szeremietiewo. W jej bagażu służby znalazły naboje do e-papierosów, które w środku miały oleje z konopi indyjskich. W swojej ojczyźnie Amerykanka zażywała legalną medyczną marihuanę, by leczyć urazy sportowe. Konopie są jednak nielegalne w Rosji. Obecnie trwa proces zawodniczki klubu Phoenix Mercury.