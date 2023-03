"Jesteśmy teraz w kluczowym momencie w walce Ukrainy o wolność (...) Musimy dostarczyć Ukrainie to, czego potrzebuje w walce, która jest przed nią, w tym części zamienne i kluczowy sprzęt. Musimy znaleźć sposoby, by pozyskać i dostarczyć Ukrainie więcej amunicji i sprzętu obrony powietrznej" - powiedział Austin, otwierając wirtualne spotkanie ministrów i dowódców sił zbrojnych z ok. 50 państw. Jak dodał, koalicja musi znaleźć innowacyjne rozwiązania, jak zwiększyć produkcję amunicji.

W swoim wystąpieniu Austin odniósł się też do wtorkowego zderzenia rosyjskiego myśliwca z amerykańskim dronem nad Morzem Czarnym, zapowiadając, że strącenie drona nie zniechęci USA do kontynuacji swoich misji.

"Stany Zjednoczone będą nadal latać i operować gdziekolwiek pozwala na to prawo międzynarodowe. Rosja ma obowiązek, by operować swoimi samolotami w bezpieczny i profesjonalny sposób" - oznajmił.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński (PAP)