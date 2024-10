Chińscy hakerzy włamali się do telefonów Trumpa i Vance'a. Co z poufnymi danymi?

Chińscy hakerzy włamali się do telefonów republikańskich kandydatów na prezydenta i wiceprezydenta USA, Donalda Trumpa i J.D. Vance'a - poinformował w piątek dziennik "The New York Times". Z informacji uzyskanych przez gazetę nie wiadomo, czy z urządzeń wykradziono poufne dane.