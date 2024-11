"Teflonowy" Trump. „Guardian”: Sprawy utykały w sądach, bo były prezydent wiedział, jak sypnąć piach w tryby wymiaru sprawiedliwości

Czy Donald Trump potrafi wykorzystać swoje kontrowersyjne metody do obrony przed wymiarem sprawiedliwości? Według Davida Smitha z 'Guardiana', były prezydent wciąż balansuje na granicy prawa, odwracając zarzuty w przewrotnej narracji, która może wynieść go z powrotem do Białego Domu lub pchnąć za kraty.