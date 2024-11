Rynek dyskontuje potencjalne zwycięstwo Harris lub możliwą porażkę Trumpa

„W miarę jak zbliżają się wybory w USA, maleje pewność, że Trump wygra wybory” — powiedział Lee Hardman, starszy analityk walutowy w MUFG. „Zwycięstwo Trumpa i Red Sweep byłyby najbardziej optymistycznym wynikiem dla dolara amerykańskiego, podczas gdy zwycięstwo Harris przy podzielonym Kongresie mogłoby spowodować, że dolar amerykański szybko straciłby duże zyski z zeszłego miesiąca”. Termin „red sweep” odnosi się do sytuacji, w której Republikanie wygrywają nie tylko wybory prezydenckie, ale także wybory do obu izb Kongresu.

Dolar pikuje, peso zyskuje

W poniedziałek indeks dolara amerykańskiego spadł najbardziej od ponad dwóch miesięcy. Odwrotnie zareagowało meksykańskie peso, które spadło po zwycięstwie Trumpa w 2016 roku. Dziś pieniądz południowego sąsiada USA był najlepiej radzącym sobie walutą wśród głównych walut. Kontrakty terminowe na obligacje skarbowe i akcje azjatyckie wzrosły.

Harris zdobyła głosy biały

Te ruchy nastąpiły po tym, jak sondaż Des Moines Register wykazał, że Harris ma 47 do 44 proc. przewagi w Iowa — stanie, w który Trump wygrał w każdych ze swoich poprzednich wyborów. Prawdopodobnie ten wynik był wyjątkiem, ale sugeruje, że wiceprezydentka może liczyć na poparcie białych wyborców na Środkowym Zachodzie. Jednak inne sondaże pokazują, że oboje kandydaci są gotowi na zacięty finał, a wyborcy są podzieleni wąsko zarówno w skali kraju, jak i w kluczowych stanach wahających się.

Rynek liczył na zyski z polityki fiskalnej Trumpa

Wskaźnik dolara i rentowność 10-letnich obligacji skarbowych osiągnęły w ostatnich tygodniach najwyższy poziom od lipca, po tym jak inwestorzy zwiększyli zakłady na drugą kadencję Trumpa. Istnieje obawa, że ​​jego poparcie dla luźniejszej polityki fiskalnej i wysokich ceł pogłębi deficyt federalny i napędzi inflację, podważając wycenę obligacji skarbowych.

Nie tylko wybory prezydenckie w USA

Oprócz wyborów w USA, na sytuację na rynkach finansowych w tym tygodniu wpływ będą miały również decyzje banków centralnych m.in. w USA, Wielkiej Brytanii i Australii.

Oczekuje się, że Rezerwa Federalna obniży stopyprocentowe o 25 punktów bazowych w czwartek, po tym jak najnowsze dane dotyczące zatrudnienia wykazały, że zatrudnienie w USA wzrosło w najwolniejszym tempie od 2020 roku, podczas gdy stopa bezrobocia pozostała niska. Wpływ na to miały również huragany oraz masowe strajki.

Ekonomiści spodziewają się również, że Bank Anglii obniży swoją stopę referencyjną. Oczekują, że spadnie ona o ćwierć punktu procentowego do 4,75 proc.

Nowa polityka finansowa Chin

Chiny obawiają się powrotu Donalda Trumpa na fotel prezydenta Stanów Zjednoczonych i wpływu drugiej kadencji republikańskiego prezydenta, na drugą co do wielkości gospodarkę świata. Na kilka dni przed wyborami w USA, Pekin poluzował politykę gospodarczą, by przyciągnąć zagraniczny kapitał. Zagraniczni obywatele mogą teraz dostarczać kapitał dla spółek publicznych jako strategiczni inwestorzy, poinformowała w oświadczeniu Chińska Komisja Regulacji Papierów Wartościowych, Ministerstwo Handlu i czterech innych regulatorów w piątek 01 listopada późnym wieczorem.