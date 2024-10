Oto pięć najważniejszych wniosków z ponad godzinnego wywiadu w Economic Club of Chicago.

Najpiękniejsze słowa

Trump nazwał cła „najpiękniejszym słowem w słowniku”, rozpoczynając szeroką obronę swojej polityki protekcjonistycznej. W wywiadzie, który momentami brzmiał, jakby pochodził z jego skoncentrowanej na handlu kampanii z 2016 roku, Trump narzekał, że USA są wykorzystywane przez Chiny, Meksyk i Francję. „Wszystko, co musisz zrobić, to zbudować swój zakład w Stanach Zjednoczonych, a nie będziesz miał żadnych ceł”.

Anty-establishment

Odpowiadając na prośbę redaktora naczelnego Bloomberga Johna Micklethwaita, Trump odrzucił prośby o trzymanie się tematu, odrzucając ortodoksyjną ekonomię i finansowe uwarunkowania w kwestii handlu, deficytów, stóp procentowych i dolara. „Przez całe życie byłeś w błędzie w tych sprawach” – powiedział.

Konflikty korporacyjne

Trump powiedział, że nie pozwoli, aby US Steel zostało kupione przez Nippon Steel, powołując się na obawy dotyczące bezpieczeństwa narodowego, co spowodowało spadek wartości akcji. Nie powiedział, że rozbije Google, ale poskarżył się, że „Google jest ustawione tak samo, jak nasz rząd”. A o TikToku powiedział, że nadal uważa chiński serwis społecznościowy za zagrożenie, mimo że zmienił zdanie na temat zakazu jego używania w USA. „Myślę, że wszystko jest zagrożeniem. Czasami trzeba walczyć z zagrożeniami”.

Związki z Rosją

Odmówił odpowiedzi na pytanie, czy utrzymywał otwartą linię komunikacji z prezydentem Rosji Władimirem Putinem, jak donosi autor Bob Woodward w nowej książce, która ukazała się właśnie w Stanach Zjednoczonych. „Powiem wam, że gdybym to zrobił, byłoby to mądre” — powiedział Trump.

Zapytany, czy chciałby usunąć Jerome’a Powella ze stanowiska szefa Rezerwy Federalnej, Trump ominął pytanie, zamiast tego wyśmiewając pracę przewodniczącego. „Uważam, że to najlepsza praca w rządzie. Raz w miesiącu przychodzisz do biura i mówisz: 'powiedzmy, rzuć monetą', a wszyscy mówią o tobie, jakbyś był bogiem” — powiedział Trump. Bronił prawa prezydenta do wywierania nacisków na Rezerwę Federalną, aby podnosiła lub obniżała stopy procentowe, ale potem z żalem mówił o tym, że Powell obniżył stopy zbyt nisko po tym, jak Trump wyraził swoje niezadowolenie z wyższych stóp.