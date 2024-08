By wilk był syty, a owce zadowolone

Wybór, jakiego dokonała Kamala Harris, wskazuje na szukanie mądrego zrównoważenia głosów. Tim Walz jest doskonałym uzupełnieniem Harris. Wiceprezydntka USA pochodzi z Kalifornii i chce, ponad podziałami demograficznymi, kulturowymi i politycznymi, zostać pierwszą czarnoskórą prezydentką w historii USA.

Prezentacja kandydata na wiceprezydenta

Harris ma pojawić się obok Walza na wiecu we wtorek w Filadelfii. Zachowująca anonimowość osoba zaznajomiona z decyzją kandydatki Demokratów, ostrzegła, że ​​Harris nie przekazała jeszcze swojego wyboru pozostałym typowanym kandydatom, wśród których są również gubernator Pensylwanii Josh Shapiro i senator Mark Kelly z Arizony.

Kim jest Tim Walz?

60-letni Walz jest mniej znany z ogólnokrajowej polityki, ale popularny w swoim rodzinnym stanie. Aż 91 proc. wyborców Demokratów chwali jego pracę. To trzeci najwyższy wynik ze wszystkich stanów, według lipcowego sondażu Morning Consult.

Harris miał niewiele czasu, aby zdecydować się, kogo wybrać na swojego wiceprezydenta, a sondaże pokazują zacięty wyścig o fotel prezydenta. Lipcowe badanie Bloomberg News/Morning Consult wykazało, że Harris zniwelowała przewagę Trumpa wśród wyborców w siedmiu kluczowych stanach, a Demokratka prowadzi teraz 48 proc. do 47 proc., czyli jest statystyczny remis.

Centrowy Demokrata

Urodzony w wiejskim miasteczku w Nebrasce, Walz wstąpił do Gwardii Narodowej i awansował do stopnia starszego sierżanta dowódcy, służąc w pierwszych latach globalnej wojny z terroryzmem. Pracował jako nauczyciel w rezerwacie Indian amerykańskich i w Chinach, zanim ostatecznie osiedlił się w Minnesocie i kandydował do Kongresu.

Dopełnienie Harris

Pełnił funkcję przez sześć kadencji w Izbie Reprezentantów, gdzie skupiał się na wojsku, weteranach i rolnictwie. To może pomóc mu zneutralizować względny brak doświadczenia Harris w tych obszarach i przekazać przesłanie, które mogłoby znaleźć oddźwięk u wyborców spoza bazy Demokratów. Tym bardziej że z historii jego głosowań wynika, że była ona nieco na prawo od typowego Demokraty Izby Reprezentantów.

Zwolennik powszechnego dostępu do broni zmienił zdanie

Jedną z kwestii, w której różnił się od Demokratów, były prawa dotyczące broni, gdzie jego oddanie sportom strzeleckim i historia głosowań przyniosły mu poparcie National Rifle Association (NRA). Ale po strzelaninie w szkole w Parkland na Florydzie w 2018 roku Walz nazwał NRA „największą pojedynczą przeszkodą w uchwaleniu najbardziej podstawowych środków zapobiegających przemocy z użyciem broni w Ameryce”. Walz popierapowszechne kontrole przeszłości, prawo „czerwonej flagi” i zakaz sprzedaży broni szturmowej.

Doświadczony gubernator

Walz, pełni obecnie drugą kadencję jako gubernator. W 2020 roku mierzył się z krytyką, że za wolno zareagował na zamieszki w Minneapolis, które nastąpiły po zamordowaniu George'a Floyda przez policjanta. Walz wezwał Gwardię Narodową i zwołał dwie specjalne sesje stanowego parlamentu w celu uchwalenia ustawy o reformie policji.

Kandydat na wiceprezydenta z szerokim poparciem

Gdy Harris rozważała kogo wybrać, Walz był popierany przez postępowych polityków i liderów związków zawodowych, którzy zachwalali jego politykę jako gubernatora, w tym oferowanie bezpłatnych obiadów w szkołach, rozszerzenie płatnych urlopów rodzinnych i medycznych. Demokraci mają nadzieję, że takie tło wydarzeń przypadnie do gustu wyborcom w czasie wyborów, w których decydującym problemem będzie gospodarka.

Twórca wyborczego hasła Demokratów

Wizerunek gubernatora jako człowieka mówiącego wprost również pomógł wzmocnić jego pozycję. Walz wyśmiał Trumpa i politykę Republikanów jako „dziwną”. Jego słowa stały się okrzykiem bojowym Demokratów.