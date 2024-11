Druga co do wielkości gospodarka świata od dawna zmaga się ze słabnącą konsumpcją krajową i przedłużającym się kryzysem rynku nieruchomości. Na tym tle eksport jest rzadkim jasnym punktem gospodarki Chin.

Eksport rośnie w najszybszym tempie od 19 miesięcy

W październiku chiński eksport wzrósł o 12,7 proc. w porównaniu do października poprzedniego roku, do 309,06 miliarda dolarów. To najwyższy wzrost od marca 2023 r., kiedy chiński eksport wzrósł o 14,8 proc., zgodnie z danymi LSEG.

Dla porównania do września październikowy eksport był większy o 2,4 proc., i o 8,7 proc. w porównaniu do sierpnia tego roku.

W sondażu Reutersa analitycy szacowali, że w październiki wzrost eksportu będzie na poziomie 5,2 proc. rok do roku.

Spadek importu

Import spadł więcej niż oczekiwali analitycy. W październiku import był o 2,3 proc. mniejszy niż przed rokiem, jak wykazały dane celne. Dla porównania, we wrześniu import wzrósł o 0,3 proc., a w sierpniu o 0,5 proc.. Analitycy prognozowali, że spadek w październiku będzie na poziomie 1,5 proc., zgodnie z sondażem Reutersa.

Chińska gospodarka zależna od eksportu

Przez kłopoty na rodzimym rynku gospodarka Chiny coraz bardziej uzależniona jest od eksportu. Tymczasem napięcia handlowe ze Stanami Zjednoczonymi i Unią Europejską, czyli największymi rynkami zbytu, są coraz większe. UE wprowadziła wysokie cła na chińskie samochody elektryczne, które jak na razie nie wpłynęły negatywnie na wyniki eksportu samochodów. W zeszłym miesiącu eksport samochodów wzrósł o 11 proc. rok do roku.

W październiku eksport Chin do Stanów Zjednoczonych wzrósł o 8,1 proc., podczas gdy import był większy o 6,6 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim, zgodnie z obliczeniami oficjalnych danych CNBC.

Eksport Chin do Unii Europejskiej i Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej wzrósł odpowiednio o 12,7 proc. i 15,8 proc. w ujęciu rocznym. Import z obu regionów spadł o ponad 6 proc..