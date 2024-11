The Guardian podaje, że Robert F. Kennedy Jr, któremu Donald Trump obiecał powierzyć inicjatywy zdrowotne, oświadczył, że były prezydent – jeśli zostanie wybrany – będzie starał się o usunięcie fluoru z wody pitnej już pierwszego dnia urzędowania. Tymczasem fluor wzmacnia zęby i redukuje ubytki poprzez zastępowanie minerałów utraconych podczas normalnego zużycia, zgodnie z amerykańskimi Centrami Kontroli i Zapobiegania Chorobom. Dodanie niskich poziomów fluoru do wody pitnej od dawna uważane jest za jedno z największych osiągnięć w dziedzinie zdrowia publicznego w ubiegłym wieku.

Kennedy kontra fluor

Kennedy napisał na platformie X o tym, że Trump „doradzi wszystkim amerykańskim systemom wodociągowym usunięcie fluoru z wody publicznej”. Trump i jego żona, Melania Trump, „chcą ponownie uczynić Amerykę zdrową” – dodał. Trump powiedział NBC News w niedzielę, że nie rozmawiał jeszcze z Kennedym o fluorze, „ale brzmi to dla mnie OK. Wiesz, to możliwe”. Trump często wspomina o poparciu Kennedy'ego, potomka demokratycznej dynastii, syna byłego prokuratora generalnego Roberta Kennedy'ego i bratanka Johna F. Kennedy'ego.

Trump wycofa szczepionki?

Wielu ekspertów obawia się o wpływ Kennedy’ego na potencjalną administrację Trumpa, jako że od dawna promuje już obalone teorie dotyczące bezpieczeństwa szczepionek. Trump zapytany, czy brałby pod uwagę zakaz niektórych szczepionek – kandydat na prezydenta odpowiedział, że porozmawia o tym z Kennedym i innymi. Trump opisał to RFK Jr jako „bardzo utalentowanego faceta, który ma zdecydowane poglądy”.

Fluoryzacja wody zapobiega próchnicy

W 1950 r. urzędnicy federalni zatwierdzili fluoryzację wody w celu zapobiegania próchnicy zębów. Chociaż fluor może pochodzić z wielu źródeł, woda pitna jest wciąż głównym źródłem dla Amerykanów. Urzędnicy obniżyli swoje zalecenia dotyczące poziomu fluoru w wodzie pitnej w 2015 r. Spowodowane to było chorobą zębów zwaną fluorozą, która może powodować plamy na zębach – jest coraz bardziej powszechna u dzieci w USA.

Kennedy ma zająć się zdrowiem Amerykanów

To, jaką rolę Kennedy – działacz w organizacji antyszczepionkowej – może odegrać, jeśli Trump wygra we wtorek, pozostaje niejasne. Kennedy powiedział niedawno NewsNation, że Trump poprosił go o „reorganizację” agencji zajmujących się zdrowiem, w tym Amerykańskiego Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom, Narodowego Instytutu Zdrowia, Agencji Żywności i Leków oraz niektórych agencji w ramach Departamentu Rolnictwa.

Trump potwierdził, że powiedział Kennedy'emu: „Możesz pracować nad jedzeniem, możesz pracować nad czymkolwiek chcesz” z wyjątkiem polityki naftowej. „On chce zdrowia, chce zdrowia kobiet, chce zdrowia mężczyzn, chce dzieci, chce wszystkiego” – dodał Trump.