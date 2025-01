Trump pozwał firmę Meta oraz jej założyciela, Marka Zuckerberga, zarzucając im cenzurę. Decyzja o zawieszeniu jego kont zapadła 7 stycznia 2021 roku, po tym jak prezydent w trakcie swojej pierwszej kadencji rzekomo wezwał swoich zwolenników do kwestionowania wyników wyborów prezydenckich, co miało doprowadzić do szturmu na Kapitol w Waszyngtonie.

Meta uznała, że takie zachowanie narusza jej zasady dotyczące nawoływania do przemocy. Dwa lata później firma ogłosiła, że przywróci konta Trumpa.

Zmiany w Mecie

O ugodzie po raz pierwszy poinformował dziennik "Wall Street Journal", a później potwierdził ją rzecznik Meta w rozmowie z agencją AFP.

Zuckerberg, który brał udział w inauguracji drugiej kadencji Donalda Trumpa, ogłosił w styczniu zmiany w strategii firmy, dostosowując ją do polityki nowej administracji USA. Zdecydował się na powołanie kilku sojuszników prezydenta na kluczowe stanowiska w Meta oraz zakończenie programów promujących np. różnorodność, które były ostro krytykowane przez konserwatystów.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski (PAP)