Pierwsza podróż zagraniczna wiceprezydenta USA

Przyjazd do Europy będzie jego pierwszą podróżą zagraniczną od czasu objęcia urzędu wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych.

Paryż i Monachium

Vance weźmie udział w szczycie poświęconym sztucznej inteligencji, który zgromadzi w dniach 10 i 11 lutego w Paryżu rządy, organizacje międzynarodowe, przedsiębiorstwa, naukowców i przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego.

Wiceprezydent USA uda się następnie do Niemiec, by reprezentować swój kraj na organizowanej co roku Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa. Wydarzenie zostanie zorganizowane w dniach od 14 do 16 lutego.

Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa to międzynarodowe spotkanie szefów państw, rządów i organizacji międzynarodowych, ministrów, członków parlamentu, wysokich rangą przedstawicieli sił zbrojnych, nauki, społeczeństwa obywatelskiego, biznesu i mediów. Jest organizowana co roku w lutym od 1963 r. (PAP)