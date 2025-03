List otwarty Lecha Wałęsy

„Lech Wałęsa posiada coś, co chciałby mieć Donald Trump – Pokojową Nagrodę Nobla” – pisze komentator, przypominając, że przywódca „Solidarności”, aby zasłużyć na to wyróżnienie, ryzykował w czasach komunizmu swoim życiem. „Trump ryzykuje obecnie znacznie więcej – pokojem w Europie, ale nie ma to nic wspólnego z jego życiem” – kontynuuje dziennikarz „FAZ”.

Reklama

Autor wspomniał o liście otwartym do prezydenta USA Donalda Trumpa podpisanym przez Wałęsę oraz innych byłych opozycjonistów. Zaznaczył, że Polska i kraje bałtyckie reagują szczególnie wrażliwie na rozpad Zachodu. Brachmann przypomniał, że Umowa Poczdamska z 1945 r. została uznana przez Polaków i Bałtów za akceptację przez aliantów zachodnich zdobyczy Stalina z Paktu Mołotow-Ribbentrop w 1939 r. „Trzeba będzie o tym przy okazji 80. rocznicy zakończenia wojny ponownie porozmawiać” – zauważa autor.

"Po czynach go poznacie"

Komentator cytuje fragment listu Wałęsy, w którym autorzy piszą, że atmosfera w Gabinecie Owalnym podczas rozmowy z Zełenskim przypominała przesłuchania przez Służbę Bezpieczeństwa. W tym kontekście Brachmann przypomniał o wypowiedzi byłego oficera KGB Alnura Musajewa, który twierdzi, że Trump został zwerbowany podczas pobytu w Moskwie i Leningradzie w 1987 r. przez KGB i występował w aktach pod pseudonimem „Krasnow”.

Dziennikarz „FAZ” przyznał, że Musajew jest „podejrzaną postacią” i trudno mu wierzyć. Jednak kierując się dewizą „po czynach go poznacie” należy stwierdzić, że czyny Trumpa demaskują go jako agenta Putina. „Nie jest on człowiekiem pokoju” – podsumowuje komentator „FAZ”. (PAP)