Trump chce Grenlandii

Potrzebujemy Grenlandii ze względu na bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe, i dostaniemy ją, w ten czy inny sposób – oświadczył we wtorek prezydent USA Donald Trump, odnosząc się do autonomicznego regionu Danii w orędziu wygłoszonym do połączonych izb Kongresu.

Reklama

Donald Trump zachęcał mieszkańców Grenlandii, by opowiedzieli się za przyłączeniem do Stanów Zjednoczonych. „Zapewnimy wam bezpieczeństwo, uczynimy bogatymi i razem wzniesiemy Grenlandię na wyżyny, osiągnięcie których nigdy wcześniej nie uznawaliście za możliwe” – powiedział.(PAP)