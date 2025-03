Zaczęło się? Elon Musk prosi pracowników bazy NATO we Włoszech o uzasadnienie swojej pracy

Wydawało się, że akcja Elona Muska, która polegała na wysyłaniu do amerykańskich urzędników federalnych listu z prośbą o uzasadnienie swojej pracy, będzie dotyczyć tylko USA. Sprawa ma jednak szerszy wymiar i podobne listy trafiły teraz do pracowników bazy NATO we Włoszech. Zaprotestowały włoskie związki zawodowe.