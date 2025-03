Starcie między prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim a prezydentem USA Donaldem Trumpem na spotkaniu w Białym domu, wywołało wątpliwości dotyczące wsparcie Ukrainy przez Stany zjednoczone, w tym co do przyszłości internetu, który zapewniają satelity Starlink. W związku z tym Eutelsat podjął rozmowy w sprawie zwiększenia dostępu do internetu satelitarnego na terenie Ukrainy. Perspektywa zastąpienia przez satelity OneWeb satelitów Starlink Elona Muska, napędziła wzrost cen akcji spółki.

Jak podaje Reuters wartość akcji francusko-brytyjskiej grupy satelitarnej wzrosła w ciągu ostatnich dwóch dni ponad trzykrotnie, co zwiększyło jej kapitalizację rynkową o ponad 1 miliard euro (1,05 miliarda dolarów).

Czym dysponuje Eutelsat

Eutelsat korzysta z 35 satelitów GEO, a po przejęciu brytyjskiej firmy OneWeb w 2023 roku sieć satelitów na niskiej orbicie okołoziemskiej (LEO) została rozszerzona do 600 satelitów.

Satelity LEO firmy OneWeb są takie same jak te używane przez Starlink firmy Space X, którego flota składa się z około 7000 satelitów zapewniających dostęp do Internetu w 125 krajach.

Eutelsat twierdzi, że oferuje w Europie takie same możliwości jak Starlink pod względem zasięgu i opóźnień.

„Rozmawiamy z UE o tym, w jaki sposób możemy przyczynić się do wzmocnienia działań na rzecz Ukrainy” – powiedział agencji Reuters rzecznik Eutelsat, dodając, że firma dysponuje również pojemnością satelity geostacjonarnego (GEO) nadającą się do niektórych zastosowań w tym kraju.

Rozmowy z Ukrainą

Według doniesień, UE rozmawiała już z Ukrainą na temat Govsatcomu jako możliwej alternatywy dla Starlinka.

Govsatcom (Governmental Satellite Communications) to unijna inicjatywa, której celem jest stworzenie niezależnego, autonomicznego i bezpiecznego systemu łączności satelitarnej dla rządów państw członkowskich Unii Europejskiej.