Ławrow wypowiadając się dla mediów rosyjskiego resortu obrony powiedział, że hasło Trumpa - "zdrowy rozsądek" - oznacza "przejście do innego sposobu postępowania". Oznajmił także, że rozmowy o obecności sił europejskich na Ukrainie są "bezczelnością" i że "Rosji nikt nie pyta" o zdanie na ten temat. Pochwalił Trumpa za to, że ten - jak to ujął - "zachowuje się właściwie".

Reklama

Reklama

Awantura w Białym Domu

Prezydent Donald Trump spotkał się w piątek z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w Białym Domu. Rozmowa w Gabinecie Owalnym na temat perspektyw zakończenia wojny Rosji przeciwko Ukrainie początkowo przebiegała w stosunkowo dobrej atmosferze, ale zakończyła się bezprecedensową kłótnią, w czasie której Trump i wiceprezydent J.D. Vance podniesionym głosem strofowali Zełenskiego, oskarżając go o brak wdzięczności i szacunku dla USA. Po sprzeczce Trump zerwał rozmowy, a Ukraińcy zostali wyproszeni z Białego Domu.