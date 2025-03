Tygodnik "Spiegel" ocenił, że kłótnia między Donaldem Trumpem a Wołodymyrem Zełenskim pokazuje, że "żyjemy w nowym świecie: na byłej wiodącej potędze Zachodu nie można już polegać". Tygodnik, porównując piątkowe spotkanie w Białym Domu do filmu, stwierdził, że "był to dokument historyczny". "(...) Amerykanie powiedzieliby, że to katastrofa, która rozegrała się na żywo i w kolorze przed przerażonymi oczami świata" - czytamy w gazecie.

"Groteskowa moralność rozwścieczyła Zełenskiego"

Według "Spiegla" Trump przygotowując potencjalne porozumienie poczynił wszystkie ustępstwa wobec Putina, jakie prezydent Rosji mógł sobie wyobrazić. "Wydaje się, że Trump nie rozróżnia agresora (Rosja) od zaatakowanego (Ukraina)" - oceniono. Ta groteskowa moralność rozwścieczyła Zełenskiego i będzie miała konsekwencje dla całej Europy - dodał "Spiegel".

"Polityka zagraniczna Trumpa, która koncentruje się wyłącznie na kwestiach władzy, jasno pokazuje staremu kontynentowi, że nie ma już żadnej gwarancji ani wiarygodności w kontaktach ze Stanami Zjednoczonymi. Sojusz transatlantycki jest martwy. Żyjemy w nowej geopolitycznej dżungli rządzonej przez ludzi, którzy wierzą jedynie w siłę czołgów i głowic nuklearnych" - zaznaczono w niemieckim tygodniku.

"Spiegel": Europejczycy są nowym wrogiem Trumpa

Wygląda na to, że Europejczycy są nowym wrogiem Trumpa. "Można sobie wyobrazić, że prezydent USA może w każdej chwili zdecydować o wycofaniu wojsk amerykańskich z Europy w przypływie wściekłości. Albo ogłosić, że NATO jest martwe" - zauważył "Spiegel".

"Die Zeit": Na NATO nie można już tak naprawdę polegać

W tygodniku "Die Zeit" podkreślono, że Ukraina potrzebuje wsparcia od Europy, m. in. broni i pieniędzy. "Europejczycy nie mają tego wszystkiego i z pewnością nie mogą tego uzyskać tak szybko, jak by musieli. Ale nie są całkowicie bezradni. Mogliby teraz zbudować europejski sojusz obronny, ponieważ efektem ubocznym polityki Trumpa jest to, że na NATO nie można już tak naprawdę polegać" - czytamy w gazecie.

Zdaniem "Die Zeit" należałoby teraz ożywić współpracę państw Trójkąta Weimarskiego - Francji, Polski i Niemiec, która - według tygodnika - "ucierpiała za kanclerza Olafa Scholza". "Być może to, co dzieje się teraz, wydawało się zbyt dystopijne, by można było to sobie wcześniej wyobrazić: prezydent USA, który spełnia najśmielsze życzenia Putina. Prezydent USA, który szantażuje Europę. Prezydent USA, który zmienia stronę w walce demokracji z autokracją. Stworzenie dystopii zajęło Trumpowi zaledwie miesiąc. Kto wie, co zrobi dalej - wycofa wojska z Europy? Anuluje parasol nuklearny?" - zastanawia się "Die Zeit".

"Handelsblatt": Berlin nie ma czasu do stracenia

W dzienniku "Handelsblatt" podkreślono, że po kłótni w Białym Domu Ukraińcy nie poddadzą się Rosjanom, będą nadal walczyć. "Teraz to Europejczycy muszą stanąć po stronie Ukrainy. Samodzielnie, jeśli to konieczne. W Berlinie chadeckie CDU/CSU i SPD nie mają już czasu do stracenia. Europa zdolna do obrony potrzebuje Niemiec zdolnych do działania, potrzebuje stabilnego niemieckiego rządu" - zaznaczono.

"Neue Zuercher Zeitung": Trump przystawił Ukraińcom nóż do szyi

Zdaniem szwajcarskiego dziennika "Neue Zuercher Zeitung" Trump przystawił Ukraińcom nóż do szyi. "Tyrady Trumpa teraz po raz kolejny wyraźnie pokazały Europejczykom, gdzie naprawdę stoi amerykański prezydent i jego rząd. Trump ma oczywiście więcej sympatii dla rosyjskiego dyktatora i jego przekłamania historycznego niż dla niepodległej Ukrainy" - czytamy w gazecie.

"W przeciwieństwie do swojej pierwszej kadencji, Trump nie jest już osamotniony w Białym Domu z takim światopoglądem. Wiceprezydent Vance już wcześniej wspomniał, że nie obchodzi go los Ukrainy. Jeśli Europejczycy naprawdę chcą stabilnego pokoju w Ukrainie, prawdopodobnie będą musieli sami przejąć rolę lidera, nie mogąc liczyć na amerykańskie +uspokojenie+" - czytamy w dzienniku z Zurychu.

Według gazety jeszcze przed eskalacją w Gabinecie Owalnym wydawało się jasne, że Trump stosuje wątpliwą strategię w negocjacjach. "Chociaż przyłożył Ukraińcom nóż do szyi, nie zażądał jeszcze od Rosji żadnych ustępstw na rzecz pokoju" - podsumowano.