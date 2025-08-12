Raport jest jednym z najbardziej wpływowych opracowań ekonomicznych w Polsce analizującym kluczowe wyzwania społeczno-gospodarcze Europy Środkowo-Wschodniej. Przedstawia również wnioski i rekomendacje, które mogą mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane zarówno na poziomie rządowym, jak i samorządowym. Raport może nabyć każdy uczestnik Forum podczas procesu rejestracji.

Agendę Forum wypełni ponad 500 programowych propozycji debat, nad którymi pracują także nasi partnerzy reprezentujący największe szkoły wyższe w Polsce, w tym Uniwersytet Warszawski, Szkołę Główną Handlową, Politechnikę Wrocławską, Politechnikę Krakowską, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu czy Akademię Górniczo-Hutniczą. W ubiegłym Forum miało w sumie ponad 300 partnerów biznesowych, instytucjonalnych, medialnych i społecznych.

Jedną z najważniejszych ścieżek tematycznych konferencji jest zawsze Forum Ochrony Zdrowia. W 2025 r., podczas XVI edycji FOZ, liderzy ochrony zdrowia, eksperci, a także przedstawiciele sektora publicznego i prywatnego spotkają się, aby dyskutować o przyszłości systemu ochrony zdrowia w Polsce i Europie. Forum stanowi doskonałą okazję do poszukiwania inspiracji, prezentacji nowych rozwiązań, a także do nawiązania współpracy na rzecz poprawy jakości opieki zdrowotnej.

Podczas Forum oprócz debat na tematy polityczne i gospodarcze zaplanowany jest bogaty program kulturalny obejmujący m.in. cykl spotkań autorskich i koncertów, którego zwieńczeniem będzie występ Justyny Steczkowskiej. Koncert jednej z największych gwiazd muzyki polskiej zaplanowany jest na wieczór drugiego dnia Forum, czyli środę, 3 września w Hotelu Gołębiewski. W tym roku udział w spotkaniach autorskich potwierdzili już m.in. prof. Nicole Alexander, była dyrektor globalna marketingu w Meta, prof. Jerzy Bralczyk, prof. Jacek Czaputowicz, prof. Roberto González z San Jose State University, Václav Klaus, były prezydent i premier Czech, dr Rainer Zitelmann, historyk i socjolog, autor ponad 20 książek przetłumaczonych na ponad 30 języków.

Forum Ekonomiczne łączy biznes i sztukę Koncert Justyny Steczkowskiej
Forum Ekonomiczne łączy biznes i sztukę Koncert Justyny Steczkowskiej

Zobacz również

Kulminacyjną częścią Forum Ekonomicznego jest zawsze wręczenie nagród dla wybitnych osobowości oraz zasłużonych podmiotów gospodarczych, których aktywność ma wpływ na życie polityczne i społeczne w naszym kraju i regionie. Tytuł Człowieku Roku podczas ostatniego Forum otrzymał Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier i minister obrony narodowej. Nagroda Forum w kategorii Firma Roku została przyznana firmie Budimex S.A., a odebrał ją Artur Popko, prezes zarządu i dyrektor generalny Budimex S.A.

Forum Ekonomiczne w Karpaczu organizowane jest przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich, w formule partnerstwa z województwem dolnośląskim – głównym partnerem FE jest Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, gminą i miastem Karpacz – miastem gospodarzem, miastem Wrocław, Portem Lotniczym we Wrocławiu oraz Hotelem Gołębiewski w Karpaczu, który podczas Forum pełni funkcję Centrum Kongresowego.

Więcej informacji i rejestracja na stronie www.forum-ekonomiczne.pl

Partner

ikona lupy />
Materiały prasowe