Raport jest jednym z najbardziej wpływowych opracowań ekonomicznych w Polsce analizującym kluczowe wyzwania społeczno-gospodarcze Europy Środkowo-Wschodniej. Przedstawia również wnioski i rekomendacje, które mogą mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane zarówno na poziomie rządowym, jak i samorządowym. Raport może nabyć każdy uczestnik Forum podczas procesu rejestracji.

Agendę Forum wypełni ponad 500 programowych propozycji debat, nad którymi pracują także nasi partnerzy reprezentujący największe szkoły wyższe w Polsce, w tym Uniwersytet Warszawski, Szkołę Główną Handlową, Politechnikę Wrocławską, Politechnikę Krakowską, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu czy Akademię Górniczo-Hutniczą. W ubiegłym Forum miało w sumie ponad 300 partnerów biznesowych, instytucjonalnych, medialnych i społecznych.

Jedną z najważniejszych ścieżek tematycznych konferencji jest zawsze Forum Ochrony Zdrowia. W 2025 r., podczas XVI edycji FOZ, liderzy ochrony zdrowia, eksperci, a także przedstawiciele sektora publicznego i prywatnego spotkają się, aby dyskutować o przyszłości systemu ochrony zdrowia w Polsce i Europie. Forum stanowi doskonałą okazję do poszukiwania inspiracji, prezentacji nowych rozwiązań, a także do nawiązania współpracy na rzecz poprawy jakości opieki zdrowotnej.

Podczas Forum oprócz debat na tematy polityczne i gospodarcze zaplanowany jest bogaty program kulturalny obejmujący m.in. cykl spotkań autorskich i koncertów, którego zwieńczeniem będzie występ Justyny Steczkowskiej. Koncert jednej z największych gwiazd muzyki polskiej zaplanowany jest na wieczór drugiego dnia Forum, czyli środę, 3 września w Hotelu Gołębiewski. W tym roku udział w spotkaniach autorskich potwierdzili już m.in. prof. Nicole Alexander, była dyrektor globalna marketingu w Meta, prof. Jerzy Bralczyk, prof. Jacek Czaputowicz, prof. Roberto González z San Jose State University, Václav Klaus, były prezydent i premier Czech, dr Rainer Zitelmann, historyk i socjolog, autor ponad 20 książek przetłumaczonych na ponad 30 języków.

Kulminacyjną częścią Forum Ekonomicznego jest zawsze wręczenie nagród dla wybitnych osobowości oraz zasłużonych podmiotów gospodarczych, których aktywność ma wpływ na życie polityczne i społeczne w naszym kraju i regionie. Tytuł Człowieku Roku podczas ostatniego Forum otrzymał Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier i minister obrony narodowej. Nagroda Forum w kategorii Firma Roku została przyznana firmie Budimex S.A., a odebrał ją Artur Popko, prezes zarządu i dyrektor generalny Budimex S.A.

Forum Ekonomiczne w Karpaczu organizowane jest przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich, w formule partnerstwa z województwem dolnośląskim – głównym partnerem FE jest Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, gminą i miastem Karpacz – miastem gospodarzem, miastem Wrocław, Portem Lotniczym we Wrocławiu oraz Hotelem Gołębiewski w Karpaczu, który podczas Forum pełni funkcję Centrum Kongresowego.

