"Katastrofalne" skutki wstrzymania amerykańskiej pomocy

„Skutki przedłużającego się wstrzymania amerykańskiej pomocy będą katastrofalne” – oceniła gazeta. Jak dodała, jeśli Trump nie wznowi w najbliższej przyszłości wsparcia dla Kijowa, Ukraina „zostanie ostatecznie zmiażdżona”.

Dziennik przypomniał, że kiedy Republikanie w USA doprowadzili w 2023 r. do zablokowania dostaw broni dla Kijowa, pomogło to Rosji w jej ofensywie na wschodzie Ukrainy, a w konsekwencji - w zdobyciu Awdijiwki.

„Wówczas to pomoc europejska pomogła uzupełnić braki. Nie może ona jednak natychmiast zastąpić utraty amerykańskiego wsparcia wojskowego, które zarówno Europa, jak i Waszyngton dostarczały Ukrainie w tempie około 1,4 mld funtów (ok. 1,7 mld euro) miesięcznie” – podkreślił „Daily Telegraph”.

Linia obrony Ukrainy może zostać przełamana

Choć przemysł obronny Ukrainy zwiększył produkcję 100-krotnie od początku wojny, to linia obrony przed Rosjanami może zostać tylko czasowo utrzymana z pomocą UE, ale ostatecznie zostanie przełamana – ocenił dziennik.

„W rzeczywistości amerykańska pomoc miała drastycznie wzrosnąć w tym roku w porównaniu z ubiegłym, ponieważ amerykańscy producenci realizują kontrakty na zamówienia podpisane na początku wojny” – zauważyła gazeta.

W jej ocenie to, co może powstrzymać administrację amerykańską od ewentualnego anulowania pomocy dla Ukrainy do 2028 r., to ewentualne kary, na które Waszyngton mógłby być narażony za zerwanie kontraktów Kijowa z amerykańskimi producentami broni, mimo że Ukraina zapłaciła za zamówienia z funduszy przekazanych przez USA.

Czy to taktyka negocjacyjna Trumpa?

Trump być może „stosuje taktykę negocjacyjną, aby osiągnąć układ, którego chce” – ocenił „Daily Telegraph”. „Jednak robiąc to (wstrzymując pomoc dla Kijowa – PAP), dał Putinowi wszelką zachętę do dalszej walki, a bohaterskiej armii ukraińskiej (…) - wiele powodów do zastanowienia się” – skonkludował brytyjski dziennik. (PAP)