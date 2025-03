Umowa o surowcach to za mało

Jak podaje telewizja, powołując się na dwóch przedstawicieli obecnej administracji, Donald Trump miał powiedzieć doradcom, że samo podpisanie umowy o partnerstwie w eksploatacji ukraińskich zasobów naturalnych nie wystarczy, by wznowić wsparcie wojskowe i wywiadowcze dla Ukrainy.

Gotowość do ustępstw terytorialnych i wybory

Według NBC News Trump chce podpisania tej umowy, ale również domaga się zmiany nastawienia ukraińskiego prezydenta, w tym gotowości do ustępstw terytorialnych. Trump ma również chcieć, by Zełenski "zrobił jakiś ruch w kierunku wyborów w Ukrainie i być może ustąpił" z urzędu.

Zgodnie z ukraińskim prawem i konstytucją, do przeprowadzenia wyborów może dojść dopiero 6 miesięcy po zniesieniu stanu wojennego.

"Jak pokazał prezydent Trump, czytając orędzie prezydenta Zełenskiego na wspólnej sesji Kongresu, Ukraińcy podjęli pozytywne działania. W związku ze spotkaniami w Arabii Saudyjskiej w nadchodzącym tygodniu, z niecierpliwością oczekujemy dalszych pozytywnych działań, które, miejmy nadzieję, ostatecznie zakończą tę brutalną wojnę i rozlew krwi" – powiedział rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu Brian Hughes, odnosząc się do planowanego spotkania delegacji Ukrainy i USA w Arabii Saudyjskiej w przyszłym tygodniu.

Republikanie wywierają nacisk na Trumpa

NBC donosi, że presję na administrację zaczęli wywierać proukraińscy Republikanie w Kongresie. Senator Lindsey Graham, który sugerował niedawno, że Zełenski powinien ustąpić z urzędu, powiedział w niedzielę w Fox News, że martwi go decyzja Trumpa dotycząca zawieszenia pomocy dla Kijowa.

"Martwię się odcięciem informacji wywiadu i broni Ukrainie, dopóki trwają walki. Jeśli odetniemy Ukrainę, będzie to gorsze niż Afganistan. Nie sądzę, żeby prezydent Trump miał na to ochotę. Ale dopóki nie dojdzie do zawieszenia broni, dałbym Ukrainie to, czego potrzebuje pod względem wywiadu i broni" - powiedział bliski prezydentowi polityk.

Decyzje Trumpa odczuwalne na polu bitwy

Jak powiedzieli NBC amerykańscy urzędnicy, mimo przerwy w dostarczaniu amerykańskiej pomocy, USA wciąż przekazują Ukrainie informacje, które pomagają jej bronić się przed rosyjskimi atakami, choć już nie dane umożliwiające ukraińskie ataki. Mimo to, według cytowanego przez NBC przedstawiciela zachodnich służb, wpływ decyzji Trumpa jest odczuwalny na polu bitwy każdego dnia.

"Każdy dzień szkodzi Ukrainie i każdy dzień stawia Rosję w korzystniejszej sytuacji" - powiedział rozmówca NBC News.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński (PAP)