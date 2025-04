Efekt Trumpa. Amerykanie tracą sympatię do sojuszników i nabierają zaufania do... Rosji

Trump uporczywie powtarza, że UE została stworzona specjalnie po to, by szkodzić USA, Kanada to "jeden z najpaskudniejszych krajów", a Rosja, bombardując ukraińską infrastrukturę, "robi to, co zrobiłby każdy". Pod wpływem takiej retoryki prezydenta USA Amerykanie, a zwłaszcza zwolennicy Republikanów, tracą sympatię do sojuszników USA, ale nabierają zaufania do Rosji – zauważa tygodnik „Economist" na podstawie sondażu ośrodka YouGov.