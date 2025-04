Rosja zrobiła USA na szaro? Moskwa zabrała głos ws. amerykańskich propozycji zakończenia wojny w Ukrainie

Choć Rosja zdążyła już mocno skorzystać na ustępstwach ze strony Stanów Zjednoczonych, to wciąż uważa, że USA nie spełniły jej "głównego żądania". "Rosja poważnie rozważa propozycje Stanów Zjednoczonych dotyczące zakończenia wojny na Ukrainie, ale chce, by uwzględniały one zasadnicze przyczyny tego konfliktu" – oświadczył we wtorek wiceminister spraw zagranicznych Rosji Siegiej Riabkow, cytowany przez agencję Reutera.