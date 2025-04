Nowa odsłona afery na Signalu. Tajne plany wojskowe USA trafiły również do żony i brata szefa Pentagonu

Wygląda na to, że to nie koniec afery na komunikatorze Singal. Jak donosi "New York Times", szef Pentagonu Pete Hegseth miał wysłać tajne plany uderzeń na bojowników Huti w Jemenie nie tylko w jednym, ale w dwóch grupowych czatach na Singalu. Osoby, do których miały trafić plany wojskowe USA, to m.in. żona szefa Pentagonu, jego brat, a także osobisty prawnik.