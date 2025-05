W kwietniu przetwórstwo przemysłowe w USA spadła w porównaniu do poprzedniego miesiąca o 0,4 proc., podała Rezerwa Federalna w czwartek. Kwietniowe wyniki okazały się gorsze od oczekiwań ekonomistów ankietowanych przez Reuters, którzy prognozowali, że produkcja spadnie o 0,2 proc.

Całkowita produkcja przemysłowa pozostała niezmieniona po spadku o 0,3 proc.. w marcu.

Największa przeszkoda - taryfy celne

Jak oceniają eksperci największą przeszkodą dla szybkiego wzrostu produkcji, która w dużym stopniu opiera się na importowanych surowcach, stanowi zmieniająca się polityka taryfowa prezydenta Donalda Trumpa.

Co prawda Biały Dom obniżył w zeszły weekend cła na import z Chin ze 145 proc. do 30 proc., to jednak utrzymane zostały 10-procentowe taryfy na niemal cały import i jak 25-procentowy podatek na stal i aluminium, a także pojazdy silnikowe i części do nich.

W zeszłym miesiącu produkcja pojazdów silnikowych i części spadła o 1,9 proc. W poprzednich dwóch miesiącach w tym sektorze odnotowano wzrosty, które ekonomiści tłumaczą tym, że producenci gromadzili zapasy przed wejściem w życie wysokich ceł. Producenci pojazdów silnikowych ostrzegali, że taryfy znacznie obniżą zyski w tym roku.

Inne sektory też na minusie

Jak podaje Reuters, produkcja dóbr trwałego użytku spadła o 0,2 proc.. Produkcja dóbr nietrwałego użytku zmniejszyła się o 0,6 proc., przy czym większość branż odnotowała spadki.

Produkcja górnicza spadła o 0,3 proc. po odnotowaniu silnych wzrostów w poprzednich dwóch miesiącach. Natomiast produkcja w sektorze użyteczności publicznej odbiła w kwietniu notując wzrost na poziomie 3,3 proc., co nastąpiło to po dwóch kolejnych miesięcznych spadkach.

Ogółem amerykański sektor produkcyjny odpowiada za 10,2 proc. gospodarki USA., odbija się też na całej gospodarce.

Cła mają ożywić amerykański przemysł

Trump bronił swojej polityki celnej, twierdząc, że działania te są konieczne do ożywienia podupadającej od dawna amerykańskiej bazy przemysłowej. Ekonomiści są sceptyczni i twierdzą, że sprowadzenie fabryk z powrotem do kraju jest niemożliwe, a wśród wyzwań wymieniają wysokie koszty produkcji i pracy - podaje Reuters.

Źródło: Reuters