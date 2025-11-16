Co to jest ryczałt energetyczny i kto ma do niego prawo?

Ryczałt energetyczny to świadczenie finansowe wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), którego celem jest wsparcie osób, które ze względu na swój status społeczny lub zawodowy mają wyższe koszty związane z użytkowaniem energii elektrycznej. Od 1 marca 2025 roku jego wysokość wynosi 312,71 zł miesięcznie i jest niezależna od dochodów.

Świadczenie to przysługuje przede wszystkim osobom, które zostały ujęte w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach i osobach represjonowanych. Dzięki tej formie pomocy, kombatanci oraz osoby doświadczające represji wojennych i powojennych mogą liczyć na zniwelowanie części kosztów związanych z energią elektryczną w ich gospodarstwach domowych.

Komu przysługuje ryczałt energetyczny?

Zgodnie z przepisami, ryczałt energetyczny przysługuje następującym grupom:

Kombatanci oraz osoby uprawnione – osoby, które brały udział w walkach zbrojnych lub były represjonowane.

Wdowy oraz wdowcy po kombatantach i innych osobach uprawnionych – którzy otrzymują emeryturę lub rentę.

Żołnierze przymusowo zatrudniani – osoby, które były zatrudniane w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach wydobycia rud uranu lub batalionach budowlanych.

Wdowy po żołnierzach przymusowo zatrudnianych, którzy pobierają rentę lub emeryturę.

Wysokość ryczałtu energetycznego:

Od 1 marca 2025 roku kwota ryczałtu wynosi 312,71 zł miesięcznie i jest stała dla wszystkich uprawnionych osób. Pomoc ta jest wypłacana bez względu na wysokość dochodów osoby uprawnionej, co oznacza, że ryczałt przysługuje wszystkim osobom w danej grupie społeczne, spełniającym wymagania ustawowe.

Jak złożyć wniosek o ryczałt energetyczny?

Aby otrzymać ryczałt energetyczny, osoby uprawnione muszą złożyć formularz ZUS-ERK, który dostępny jest zarówno w placówkach ZUS, jak i na stronie internetowej instytucji. Procedura jest stosunkowo prosta, ale wymaga załączenia odpowiednich dokumentów potwierdzających status wnioskodawcy

Dokumenty wymagane do wniosku:

Kombatanci i osoby represjonowane: Decyzja Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych potwierdzająca okres działalności lub represji.

Wdowy po kombatantach: Decyzja potwierdzająca status członka rodziny po osobie uprawnionej.

Żołnierze przymusowo zatrudniani: Zaświadczenie z Wojskowej Komendy Uzupełnień.

Po złożeniu wniosku ZUS ma 30 dni na jego rozpatrzenie. W przypadku negatywnej decyzji, wnioskodawca ma prawo do odwołania się, zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej, za pośrednictwem jednostki, która wydała decyzję odmowną. Odwołanie kierowane jest do okręgowego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych.

Dodatkowe świadczenia i pomoc dla kombatantów

Poza ryczałtem energetycznym, kombatanci i osoby represjonowane mogą liczyć na inne formy wsparcia finansowego. Do najważniejszych świadczeń należą:

Dodatek kombatancki – 330,07 zł miesięcznie.

Dodatek kompensacyjny – 49,51 zł miesięcznie.

Świadczenie dla żołnierzy pełniących zastępczą służbę wojskową – 330,07 zł miesięcznie.

Świadczenie dla osób deportowanych do pracy przymusowej – kwota zależna od liczby przepracowanych miesięcy, od 16,55 zł do 330,07 zł.

Ponadto, osoby uprawnione mogą starać się o dofinansowanie do aparatów słuchowych, leczenie uzdrowiskowe czy rehabilitację. Urząd do Spraw Kombatantów oferuje także jednorazową lub okresową pomoc finansową, pod warunkiem spełnienia odpowiednich kryteriów.

Dlaczego warto składać wniosek o ryczałt energetyczny?

Ryczałt energetyczny to nie tylko pomoc w codziennych wydatkach na energię elektryczną, ale także forma uznania dla osób, które w przeszłości poświęciły się dla kraju. Złożenie wniosku o ryczałt może znacząco pomóc w obniżeniu kosztów życia osób starszych, kombatantów oraz ich rodzin, co ma szczególne znaczenie w kontekście rosnących cen energii. Złożenie wniosku jest proste, a świadczenie dostępne jest bez względu na dochody, co czyni go dostępnym dla wszystkich uprawnionych.

Wsparcie, które ułatwia życie

Program ryczałtu energetycznego, wprowadzony przez ZUS, stanowi istotne wsparcie finansowe dla osób uprawnionych, takich jak kombatanci, represjonowani, ich wdowy oraz żołnierze przymusowo zatrudniani. Dzięki prostemu procesowi aplikacyjnemu, świadczenie jest łatwo dostępne i może pomóc w pokryciu kosztów zużycia energii. Pamiętaj, aby dołączyć wymagane dokumenty i złożyć wniosek, aby skorzystać z tej formy wsparcia.