Skutki amerykańskich taryf celnych zaczynają być odczuwalne w chińskich fabrykach. Producenci tracą zamówienia, a to odbijają się także na zatrudnieniu.

Reklama

CNBC cytuje wypowiedź Camerona Johnsona, starszego partnera w firmie konsultingowej Tidalwave Solutions z siedzibą w Szanghaju, który powiedział, że zna kilka fabryk, które wstrzymały większość produkcji, a zatrudnieni w nich pracownicy zostali wysłani do domu na kilka tygodni. W ocenie Johnsona cła Trumpa najbardziej uderzyły w fabryki produkujące zabawki, artykuły sportowe i tanie towary typu Dollar Store .

Zagrożone miejsca pracy

„Wszystkie nasze zamówienia w USA zostały anulowane” – powiedział w języku mandaryńskim, przetłumaczonym przez CNBC Li Yan, dyrektor marki Woodswool, producenta odzieży sportowej z siedzibą w Ningbo. Li dodał też, że ponad połowa produkcji kiedyś trafiała do USA. Teraz część mocy produkcyjnych będzie nieczynna przez dwa do trzech miesięcy, dopóki firma nie będzie w stanie zbudować nowych rynków. Li zauważył też, że firma sprzedaje swoje produkty klientom w Europie, Australii i USA od ponad 20 lat.

Według szacunków Goldman Sachs około 10 do 20 milionów pracowników w Chinach jest zaangażowanych w działalność eksportową do USA. Oficjalna liczba pracowników w miastach Chin w zeszłym roku wynosiła 473,45 miliona.

Wyzwania rynku krajowego

Dla tego firmy. Dla małych firm dysponujących zaledwie kilkoma milionami dolarów w zasobach nagły wzrost stawek celnych może być nie do zniesienia i może doprowadzić do ich upadku - powiedział CNBC Ash Monga, założyciel i dyrektor generalny Imex Sourcing Services z siedzibą w Guangzhou, firmy zarządzającej łańcuchem dostaw. „Kilka firm powiedziało nam, że przy taryfach 125 proc. ich model biznesowy nie jest wykonalny” – powiedział dziennikarzom Michael Hart, prezes Amerykańskiej Izby Handlowej w Chinach w piątek.

W tej sytuacji duże firmy chcą wesprzeć rynek. Firma e-commerce JD.com ogłosiła wsparcie sprzedaży na krajowym rynku towarów, które pierwotnie były przeznaczony na rynek w USA. Na znalezienie sposobów ich sprzedaż w Chinach JD.com zobowiązała się przekazać 200 miliardów juanów (27,22 miliarda dolarów). Firma dostarczająca żywność Meituan również ogłosiła, że pomoże eksporterom w dystrybucji krajowej, nie podając jednak kwoty.

Jednakże kwota 27,22 miliardów dolarów stanowi zaledwie 5 proc. z 524,66 miliardów dolarów w towarach, jakie Chiny wyeksportowały do USA w zeszłym roku.

W poszukiwaniu nowych rynków zbytu

Ashley Dudarenok, założycielka ChoZan, chińskiej firmy konsultingowej ds. marketingu ocenia, że biorąc pod uwagę rosnącą kontrolę przeładunków przez USA, coraz mniej chińskich firm rozważa przekierowanie eksportu do USA przez inne kraje. Dudarenok dodała, że wiele firm dywersyfikuje produkcję do Indii przez Azję Południowo-Wschodnią, podczas gdy inne przechodzą od klientów z USA do tych z Europy i Ameryki Łacińskiej.

Niektóre firmy już rozwinęły działalność na innych szlakach handlowych. Liu Xu prowadzi firmę e-commerce o nazwie Beijing Mingyuchu, która sprzedaje produkty łazienkowe do Brazylii, Chociaż jego firma napotkała problemy z powodu wahań kursów walut i wysokich kosztów wysyłki kontenerów, Liu powiedział, że spodziewa się, że handel z Brazylią ostatecznie nie będzie aż tak dotknięty napięciami jak w przypadku USA.

Eksport Chin do Brazylii wzrósł dwukrotnie między 2018 a 2024 rokiem, podobnie jak eksport Chin do Ghany.

Źródło: CNBC