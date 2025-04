W najnowszym badaniu agencji Reuters większość ekonomistów stwierdziło, że cła wprowadzone przez prezydenta USA Donalda Trumpa zaszkodziły nastrojom przedsiębiorców, co ma negatywnych wpływ na gospodarkę i zwiększa ryzyko wystąpienia recesji w tym roku.

Do drastyczna zmiana nastrojów. Zaledwie trzy miesiące temu ta sama grupa ekonomistów, badająca niemal 50 gospodarek, przewidywała, że gospodarka światowa będzie rosła w szybkim i stabilnym tempie.

Cła wywołały szok na rynkach finansowych

Gdy Donald Trump ogłosił tak zwany „dzień wyzwolenia” rynki finansowe doznały szoku. Działania głównego lokatora Białego Domu podobno mają na celu przekształcenie światowego handlu, a narzędziem do osiągnięcia tego celu mają być cła nałożenie na cały import Stanów Zjednoczonych. Pierwszym efektem tych działań były gwałtowne spadki na giełdzie, przez które z portfeli inwestorów wyparowały biliony dolarów. To zachwiało zaufaniem inwestorów do amerykańskich aktywów, w tym dolara.

Później Trump zawiesił na kilka miesięcy najwyższe cła nałożone na niemal wszystkich partnerów handlowych z wyjątkiem Chin, co nieco uspokoiło rynek. W mocy nadal pozostały ogólna taryfa w wysokości 10 proc. W przypadku Chin, największego partnera handlowego USA, nadal obowiązuje pełna stawka w wysokości 145 proc.

W obliczu rosnącej niepewności i najwyższych od stulecia ceł na towary, wiele globalnych przedsiębiorstw wycofał lub obniżyło prognozy przychodów.

Czarna wizja ekonomistów

Ostatnie badanie wykazało nadzwyczajną jednomyślność ekonomistów w ocenie ceł Trumpa. Żaden z ponad 300 respondentów badanych przez agencję Reuters w dniach 1-28 kwietnia nie stwierdził, że cła mają pozytywny wpływ na nastroje biznesowe.

92 proc. z nich oceniło "negatywnie" cła nałożone przez Trumpa, podczas gdy zaledwie 8 proc. stwierdziło, że są "neutralne".

Z ankiety Reutersa wynika, że trzy czwarte ekonomistów obniżyło prognozę globalnego wzrostu na 2025 r., co obniżyło medianę globalnego wzrostu gospodarczego do 2,7 proc. z 3,0 proc. wynikającą z sondażu ze stycznia. Szacunki Międzynarodowego Funduszu Walutowego były nieco wyższy i wynosiły 2,8 proc.

Podobną tendencję zaobserwowano w poszczególnych badanych gospodarkach. Mediana prognoz została obniżona w przypadku 28 z 48 badanych gospodarek.

60 proc. ankietowanych dostrzega wysokie ryzyko recesji

Zapytani o ryzyko globalnej recesji w tym roku, 60 proc. - 101 z 167 - stwierdziło, że jest ono wysokie lub bardzo wysokie. Sześćdziesięciu sześciu stwierdziło, że jest niskie, w tym czterech, którzy stwierdzili, że jest bardzo niskie.

Ponad 65 proc. z 29 głównych banków centralnych objętych badaniem, nie spodziewało się, że w tym roku osiągnie swoje cele inflacyjne. Kolejny rok może być nieco lepsza, bo tylko 15 banków ocenia, że może nie osiągnąć celu inflacyjnego w 2026 r.

Źródło: Reuters