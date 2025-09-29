Zapasy broni są niewystarczające

Pentagon jest zaniepokojony niewystarczającymi zapasami broni, jakimi Stany Zjednoczone mogłyby dysponować w przypadku potencjalnego przyszłego konfliktu z Chinami - powiadomiła gazeta. Aby przyspieszyć produkcję kluczowego uzbrojenia, kierownictwo ministerstwa przeprowadziło serię spotkań na wysokim szczeblu z kilkoma amerykańskimi producentami pocisków - poinformował dziennik, powołując się na osoby zaznajomione ze sprawą.

Zastępca sekretarza obrony Steve Feinberg, który odgrywa bardzo aktywną rolę w inicjatywie nazwanej Radą Przyspieszenia Produkcji Amunicji (Munitions Acceleration Council), systematycznie kontaktuje się z kadrą kierowniczą niektórych firm i omawia z tymi koncernami kwestie dotyczące zwiększenia produkcji.

Chodzi o 12 kluczowych rodzajów broni

Pentagon chce, aby producenci pocisków zwiększyli produkcję 12 kluczowych rodzajów broni (np. pocisków przechwytujących, manewrujących, czy używanych przez artylerię rakietową) - przekazał portal Clash Report.

Najwięksi producenci - Lockheed Martin, Raytheon, Boeing i Northrop zatrudniają coraz więcej pracowników i rozbudowują fabryki - podkreślił portal.

Rzecznik Pentagonu Sean Parnell powiedział dziennikowi „WSJ”, że prezydent Donald Trump i sekretarz obrony Pete Hegseth „badają niezwykłe możliwości rozbudowy potęgi militarnej (USA) i przyspieszenia produkcji amunicji”. Działania te są „efektem współpracy liderów przemysłu zbrojeniowego i wysokich rangą urzędników Pentagonu” - podkreśliła gazeta.