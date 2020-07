Obwodnica Zambrowa ma połączyć istniejącą obwodnicę Zambrowa i Wiśniewa na trasie S8 z drogami krajowymi 63: Zambrów - Czyżew - Siedlce i drogą krajową 66: Zambrów – Wysokie Mazowieckie – Bielsk Podlaski.

"Dzisiejszy podpis na dokumentach to zgoda na finansowanie przygotowania tej inwestycji i zapewnienie, że będą środki finansowe na realizację tej inwestycji" - powiedział Adamczyk.

Minister infrastruktury dodał, że to początek realizacji tej obwodnicy, obecnie na etapie dokumentacji. Zaznaczył, że obwodnica jest "niezmiernie potrzebna" z punktu widzenia i mieszkańców miasta i wielu tysięcy samochodów, które tędy przejeżdżają inną trasą niż S8 Warszawa-Białystok. W ciągu trasy S8 Zambrów ma obwodnicę.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku poinformowała, że 3,5-kilometrowa nowa obwodnica Zambrowa będzie drogą jednojezdniową z dodatkową jezdnią do obsługi pól, posesji, lasów, powstanie też ciąg pieszo-rowerowy. Droga ma być przystosowana do ciężkiego ruchu.

Przygotowania do budowy obwodnicy mają potrwać do 2024 r. "W tym czasie ma być opracowane Studium Korytarzowe analizujące różne warianty przebiegu, które wskaże warianty najlepsze, następnie ocenione w Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowym, które je uszczegółowi i wskaże rekomendacje dla jednego, najlepszego wariantu" - poinformował w komunikacie rzecznik GDDKiA w Białymstoku Rafał Malinowski.

Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej ma być złożony w 2023 r, potem będzie ogłoszony przetarg na projekt i budowę tej obwodnicy. W 2025 r. drogowcy chcą uzyskać zezwolenie na realizację tej inwestycji, która ma być gotowa w 2028 r.

Ministerstwo infrastruktury informowało wcześniej, że w 2020 i 2021 r. mają być ogłoszone przetargi na budowę innych obwodnic w Podlaskiem, które mają powstać z rządowego programu budowy obwodnic: Suchowoli, Sztabina i Białobrzegów na dk 8 Białystok-Augustów.

Andrzej Adamczyk apelował także w czwartek w Zambrowie do wszystkich samorządów z województwa podlaskiego, by składali wnioski do rozpoczętego w czwartek nowego naboru w rządowym Funduszu Dróg Samorządowych. Przypomniał, że kwota na 2021 r. dla całej Polski to 3,2 mld zł. Tłumaczył, że inwestycje na drogach lokalnych służą bezpieczeństwu. "Tego oczekują od nas Polacy" - dodał.

Minister infrastruktury zachęcał także do głosowania w niedzielnych wyborach na urzędującego prezydenta Andrzeja Dudę jako "gwaranta" wszystkich realizowanych programów związanych z rozwojem infrastruktury, komunikacji i programów społecznych.(PAP)

autor: Izabela Próchnicka

