„W tym tygodniu dotarły do nas informacje, że w finansowanie inwestycji chce zaangażować się Europejski Bank Inwestycyjny – po analizie przygotowanego przez miasto projektu w modelu PPP, rada dyrektorów wydała zgodę na udzielenie kredytu temu przedsiębiorstwu, któremu przypadnie realizacja” - poinformował w piątek Marcin Hanczkowski, dyrektor Zarządu Dróg Miasta Krakowa.

Jak przypomniał, do końca lipca ZDMK czeka na oferty ze strony trzech partnerów komercyjnych do których wysłane zostały zaproszenia do udziału w postępowaniu. Otrzymały je: Mota-Engil Central Europe PPP Road; VARDUN; konsorcjum firm PPP Solutions Polska (lider) i Gulermak AGir Sanayi Insaat ve Taahhu (partner).

„To te trzy firmy okazały się najlepsze spośród siedmiu, które aspirowały o możliwość realizacji tej inwestycji. Pierwotny termin złożenia ofert uległ przedłużeniu - z maja na lipiec. Od firm wpłynął wniosek o dłuższy termin z uwagi na rozmowy z bankami i sytuację epidemiologiczną, przychyliliśmy się do niego – wyjaśnił Hanczkowski.

Według niego informacja z EBI to kolejny dowód na to, że decyzja o realizacji inwestycji w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego jest słuszna.

„Wsparcie projektu ze strony banku pozwoli uzyskać warunki finansowania, które korzystnie wpłyną na ostateczną ofertę” - ocenił przedstawiciel ZDMK.

Zgodnie z przewidywaniami zawarcie umowy z wybraną firmą, będzie możliwe do końca roku. Czas na zaprojektowanie linii oraz pozyskanie decyzji pozwalającej na realizację inwestycji określony został na drugi kwartał 2022 r. Z kolei zakończenie robót budowlanych i rozpoczęcie okresu eksploatacji w pierwszym kwartale 2024 r.

Na nowym 4,5-kilometrowym odcinku od ul. Meissnera do Mistrzejowic pojawi się 10 par przystanków. Zgodnie z wynikami prognoz ruchu w ciągu godziny z linii skorzysta blisko 3 tys. osób. Projekt zakłada, że tramwaje na tym odcinku będą mogły odjeżdżać z częstotliwością co 1,5 minuty. W okolicy ronda Polsadu pojawi się nowy wielopoziomowy węzeł przesiadkowy.

Celem projektu jest poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez zwiększenie liczby linii tramwajowych oraz podniesienie atrakcyjności miejskiej komunikacji zbiorowej.(PAP)

