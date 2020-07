Z najnowszego raportu systemu GBOX monitorującego dziennie ruch ponad 30 tys. ciężarówek wynika, że jego natężenie transporcie krajowym i międzynarodowym osiągnęło taki poziom aktywności polskich przewoźników jak w styczniu 2020 r., czyli przed pandemią.

"Najczęściej jeździmy do Niemiec i Francji, ale normuje się powoli także wymiana handlowa z Włochami. Towary wozimy teraz częściej do Czech i krajów Beneluksu. Liczba przejechanych kilometrów wskazuje na to, że TSL (Transport, Spedycja, Logistyka - PAP) w Polsce powoli wraca do równowagi" – podaje gazeta.