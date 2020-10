W komunikacie przesłanym PAP przypomniano, że na początku sierpnia tego roku Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji (MPK) ogłosiło wynik przetargu na zakup w pełni elektrycznych autobusów miejskich. O wyborze modelu Volvo 7900 Electric zdecydowały parametry ekologiczne oraz techniczno-użytkowe.

Pojazdy, które zostaną dostarczone do Łodzi, są całkowicie niskopodłogowe i przystosowane do przewozu osób z niepełnosprawnością. Autobusy mają długość 12 metrów i mogą pomieścić 75 pasażerów, w tym 34 na miejscach siedzących. Zostaną wyposażone w szereg udogodnień dla pasażerów i kierowców, między innymi klimatyzację, monitoring wizyjny, system informacji pasażerskiej z ekranami LED i LCD oraz ładowarki USB.

"Bardzo się cieszymy, że będziemy mogli dostarczyć do Łodzi elektryczne autobusy miejskie, i że mieszkańcy tego miasta już niedługo będą mogli korzystać z zeroemisyjnego i cichego transportu publicznego" - mówi wiceprezes Volvo Polska ds. relacji z sektorem publicznym Marek Gawroński.

Zwraca on uwagę, że firma od lat wspiera rozwój elektromobilności w transporcie publicznym. Już kilka lat temu zrezygnowała z produkcji autobusów miejskich o napędzie wyłącznie spalinowym. We wrocławskiej fabryce wytwarzane są tylko pojazdy wykorzystujące napęd elektryczny.

Zdaniem prezesa MPK Łódź Zbigniewa Papierskiego zakup bezemisyjnych autobusów Volvo to "inwestycja w komfort i zdrowie mieszkańców miasta". "Chcemy, aby transport publiczny w Łodzi był możliwie najbardziej ekologiczny i jak najcichszy. Inwestycja w autobusy Volvo to kolejny krok w kierunku uczynienia transportu miejskiego w Łodzi jeszcze bardziej przyjaznym mieszkańcom i osobom odwiedzającym nasze miasto" - mówi.

Zaznacza, że autobusy elektryczne będą kursowały na liniach obsługujących zrewitalizowane centrum Łodzi.

Jak informuje Grzegorz Gawlik z łódzkiego magistratu, elektryczne autobusy Volvo będą zasilane bateriami, które umożliwią przejazd na jednym ładowaniu trasy o długości powyżej 100 km. Pojazdy będą ładowane w zajezdniach oraz na przystankach końcowych. Volvo zapewnia 6-letnią gwarancję całopojazdową oraz na akumulatory trakcyjne. Również sześć lat obowiązywać będzie gwarancja na konstrukcję szkieletu nadwozia i podwozia, perforację poszyć zewnętrznych oraz na powłoki lakiernicze.

Według magistratu, Łódź to kolejne polskie miasto, do którego trafią zelektryfikowane, miejskie autobusy Volvo i jednocześnie miasto, do którego po latach wracają autobusy z wrocławskiej fabryki. Do tej pory Volvo Buses dostarczyło takie pojazdy (hybrydy, elektryczne hybrydy i pojazdy całkowicie elektryczne) do Inowrocławia, Sosnowca, Krakowa, Tarnowskich Gór, Jeleniej Góry, Koszalina, Białegostoku, Krosna, Leszna, Grudziądza, Ełku, Kędzierzyna Koźla i Świerklańca.

W drugiej połowie sierpnia Volvo zawarło również umowę na dostawę 10 autobusów elektrycznych do Gliwic, a pod koniec września – kolejnych 2 hybrydowych do Ełku. Do tej pory Volvo na całym świecie dostarczyło operatorom transportu publicznego ponad 4 tys. zelektryfikowanych autobusów. (PAP)

autor: Jacek Walczak

jaw/ dym/