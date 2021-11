"Możemy wrócić do klasyfikowania niektórych krajów jako +czerwonych+, a wtedy podróżowanie do nich będzie zabronione" - powiedział serwisowi informacyjnemu Ynet Nachman Asz.

Według izraelskich mediów na liście krajów objętych zakazem podróżowania najprawdopodobniej znajdzie się Austria, w której w poniedziałek wprowadzono ogólnokrajowy lockdown dla osób niezaszczepionych przeciw Covid-19.

Według izraelskiego nadawcy publicznego Kan wśród rozważanych w tym kontekście krajów są również Polska, Bułgaria, Ukraina, Rumunia, Belgia oraz Holandia.

Innym rozważanym scenariuszem - o czym poinformował Channel 12 - jest wprowadzenie wymogu wykonania dodatkowych testów na obecność koronawirusa, który objąłby wszystkich turystów wjeżdżających do Izraela, łącznie z tymi, którzy przyjęli już trzecią dawkę szczepionki.

Dyrektor generalny ministerstwa zdrowia Izraela przypisał wzrost zakażeń w Europie zmniejszającej się z czasem skuteczności szczepionek przeciw Covid-19. W sierpniu Izrael stał się pierwszym krajem na świecie, który po odkryciu, że ochrona oferowana przez dwie dawki zaczyna zanikać po około pięciu miesiącach, wprowadził dawkę wzmacniającą szczepionki.

Asz poinformował o cotygodniowych spotkaniach mających badać rozwój pandemii w poszczególnych krajach i ewentualne rozszerzanie listy państw z zakazem podróży dla turystów z Izraela. Urzędnik zaznaczył, że obecnie nie planuje się zakazu wjazdu dla turystów przybywających do kraju, zwracając uwagę na niski poziom zakażeń wśród obcokrajowców lądujących na największym w kraju lotnisku Ben Guriona pod Tel Awiwem.

W ubiegły czwartek rząd zatwierdził plan zezwalający grupom turystów na wjazd do kraju, nawet w przypadku braku przyjęcia trzeciej dawki szczepionki przez ich członków. Turystów indywidualnych nadal obejmuje wymóg przyjęcia trzeciej dawki preparatu, jeśli do ostatniego szczepienia doszło dawniej niż sześć miesięcy przed wjazdem do Izraela. (PAP)