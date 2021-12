W czwartek odbędzie się konferencja prasowa, w której udział wezmą m.in. wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała, minister ziemi, infrastruktury i transportu Republiki Korei Noh Hyeong Ouk oraz przedstawiciele władz spółki CPK i lotniska Incheon w Seulu. Jak wynika z zaproszenia na wydarzenie, w jego trakcie ma nastąpić podpisanie dokumentu dot. zacieśnienia współpracy między Polską i Koreą Południową.

Reklama

Z informacji PAP wynika, że Koreańczycy zaangażują się kapitałowo w nową inwestycję.

Rzecznik spółki CPK Konrad Majszyk potwierdził PAP, że przedstawiciele południowokoreańskiego rządu i spółki (IIAC), która zarządza lotniskiem Incheon, przebywają w Polsce na zaproszenie wiceministra Horały. Jak dodał, w skład delegacji wchodzą m.in. minister ziemi, infrastruktury i transportu Republiki Korei Noh Hyeong Ouk i prezes Portu Lotniczego Incheon w Seulu Kim Kyung-wook.

"Ta wizyta to ciąg dalszy współpracy, która trwa od lutego tego roku, kiedy spółka CPK z lotniskiem Incheon w Seulu zawarły trzyletnią mowę na doradztwo strategiczne. Od lutego eksperci z Seulu, z których część na czas kontraktu pracuje w spółce CPK w Warszawie, dostarczyli nam szereg zamówionych specjalistycznych opracowań, analiz i elementów dokumentacji przedprojektowej" - powiedział Majszyk.

Jak dodał, Koreańczycy brali również udział w opiniowaniu dokumentacji i podejmowaniu decyzji "istotnych dla planowania inwestycji, np. preferowanej lokalizacji lotniska, i w odbiorze prognoz ruchu lotniczego".

"Jakość tej współpracy obie strony - zarówno CPK, jak też Incheon - oceniają bardzo wysoko, dlatego przyszedł czas na zacieśnienie współpracy i kolejne kroki w ramach wspólnych działań. Szczegóły przedstawimy jutro na konferencji prasowej" - powiedział rzecznik.

Pod koniec lutego br. przedstawiciele rządów Polski i Korei Południowej podpisali porozumienie o współpracy między obydwoma krajami. Równocześnie złożono podpisy pod umową między CPK i lotniskiem Incheon.

Jak mówił wówczas uczestniczący w wydarzeniu premier Mateusz Morawiecki, "podpisanie współpracy z koreańskim lotniskiem Incheon wprowadza budowę CPK w zupełnie nowy etap realizacji". "Od dziś jedna z największych inwestycji w historii Polski zyskuje wyjątkowego partnera strategicznego" - mówił szef rządu.

Podpisany pod koniec lutego kontrakt dotyczący doradztwa strategicznego został zawarty na trzy lata, co oznacza, że obejmuje on okres planowania, projektowania i wykupu gruntów. Koszt tej współpracy to 3,5 mln euro netto.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który ma integrować transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu na obszarze ok. 3000 hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie mógł obsługiwać do 45 mln pasażerów rocznie.

Lotnisko Incheon zostało otwarte w 2001 r. Decyzja o jego budowie zapadła po Igrzyskach Olimpijskich w Seulu w 1988 r., w związku z niewystarczającą przepustowością lotniska Gimpo. Port lotniczy znajduje się na wyspie Yeongjong-Yongyu, 52 km od centrum Seulu. W 2019 roku Incheon obsłużył ponad 71 mln pasażerów. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta

aop/ mk/