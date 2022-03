Reklama

Warszawa, 04.03.2022 (ISBnews) - Solaris Bus & Coach podpisał kolejną umowę ramową z austriackim przewoźnikiem Österreichische Postbus. Kontrakt zakłada możliwość realizacji przez producenta zamówień do 106 sztuk autobusów bateryjnych i wodorowych, które będą użytkowane na terenie całej Austrii, podał Solaris.

"Zaoferowane modele to bateryjny Urbino 9 LE electric oraz wodorowy Urbino 12 hydrogen. Umowa przewiduje dostawy w latach 2022-2025. [...] Wśród autobusów, które może zakupić klient, znajduje się do 24 najnowszych bezemisyjnych modeli Urbino 9 LE electric oraz do 82 napędzanych wodorem Urbino 12 hydrogen. Zaoferowane w umowie ramowej wodorowe autobusy firmy Solaris to najbardziej innowacyjne pojazdy w portfolio producenta. Dzięki niezwykle cichej pracy oraz zerowej emisji spalin w miejscu użytkowania, autobusy zyskują coraz większą popularność wśród europejskich przewoźników" - czytamy w komunikacie.

Podpisana umowa ramowa, to kolejny już kontrakt na wodorowce pomiędzy Österreichische Postbus AG a firmą Solaris. Poprzednia umowa, zawarta w lutym 2021 roku, zakładała między innymi dostarczenie do 40 sztuk Solaris Urbino 12 hydrogen, przypomniano.

Energia, którą zasilane są autobusy napędzane wodorem, pochodzi z ogniw paliwowych o mocy 70 kW. W procesie odwróconej elektrolizy z wody powstaje energia, przekazywana bezpośrednio do układu napędowego - osi z silnikami elektrycznymi. Jedynymi produktami ubocznymi takiego procesu są ciepło i para wodna. Wodór, niezbędny do zasilania autobusu, będzie magazynowany w pojeździe w postaci gazowej, w umieszczonych na dachu, pięciu zbiornikach o łącznej pojemności 1 560 litrów. Dodatkowo w każdym z zamówionych pojazdów zostanie zamontowana bateria Solaris High Power.

Umowa zakłada również możliwość zakupu Urbino 9 LE electric - najmłodszego członka elektrycznej rodziny Solaris. Ten wszechstronny model został skonstruowany w taki sposób, aby można go było dopasować do wymogów homologacyjnych w klasie I lub II. Stanowi więc doskonały element łączący sieć dróg miejskich i podmiejskich. Dzięki niewielkim gabarytom doskonale sprawdzi się również przy stromych podjazdach czy na ostrych zakrętach górzystej Austrii, podkreślił producent.

Solaris jest obecny w Austrii od 2003 roku i do tej pory dostarczył na ten rynek ponad 400 autobusów do 40 miast. Blisko 70 z tych pojazdów są bezemisyjne.

Solaris Bus & Coach to jeden z europejskich liderów produkcji autobusów i trolejbusów, który do tej pory dostarczył ponad 20 tys. pojazdów. Spółka w 2018 r. dołączyła do grupy CAF.

(ISBnews)