Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) poinformowało PAP, że przygotowuje działania informacyjne w związku z wprowadzeniem od 1 stycznia 2024 r. na polski rynek benzyny silnikowej 95-oktanowej z zawartością do 10 proc. objętościowo biokomponentów, tzw. benzyny silnikowej E10.

Ministerstwo dodało, że paliwo to jest już dostępne w innych europejskich państwach. Podkreśliło też, że "znaczna większość" pojazdów osobowych z silnikiem o zapłonie iskrowym wyprodukowanych po 1 stycznia 2010 r. jest przystosowana do stosowania benzyny silnikowej E10. "Według Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego średni wiek samochodu osobowego w 2020 r. wynosił w Polsce 14,3 roku" - wskazało MKiŚ.

Resort zwrócił uwagę, że nie wszystkie auta osobowe są przystosowane do tankowania benzyny E10. "Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowuje na potrzeby kierowców wyszukiwarkę, w której będzie można sprawdzić kompatybilność swojego pojazdu z benzyną E10" - poinformowało ministerstwo.

Wyjaśniło, że wpisując w wyszukiwarce markę pojazdu, model oraz rocznik uzyskamy informację, czy dany pojazd może tankować benzynę E10, czy też nie. Podano, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska planuje uruchomienie wyszukiwarki "w czwartym tygodniu listopada br.".

"Wyszukiwarka będzie dostępna na stronie e10.klimat.gov.pl." - dodał resort, wskazując, że opracowanie wyszukiwarki zlecił Poznańskiemu Instytutowi Technologicznemu (Sieć Badawcza Łukasiewicz). "Koszt opracowania wyszukiwarki to 157 317,00 zł brutto" - poinformowano.

Ministerstwo zauważyło, że rozmowy z przedstawicielami branży paliwowej na temat wdrożenia benzyny E10 na polski rynek trwają nieprzerwanie od 2019 r. Dodało, że we współpracy z sektorem paliwowym wypracowało przyjęty model wprowadzenia na rynek benzyny E10, tj. zastąpienie obecnie dostępnej na stacjach paliw benzyny E5 o liczbie oktanowej 95 benzyną E10 o takiej samej liczbie oktanowej. "Przyjęte rozwiązanie uwzględnia dostępną w Polsce infrastrukturę paliwową oraz doświadczenie innych państw europejskich, które wprowadziły już benzynę E10" - zaznaczył resort.

Dodano, że w celu wyjaśnienia ostatnich wątpliwości związanych z wprowadzeniem na rynek benzyny E10, jakie zidentyfikował sektor paliwowy, 13 listopada 2023 r. z inicjatywy Ministerstwa Klimatu i Środowiska odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli Urzędu Regulacji Energetyki, Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego oraz podmiotów prowadzących bazy paliw.

"Spotkanie dotyczyło wymaganej procentowej zawartości bioetanolu w benzynie E10, jaką krajowi importerzy paliw ciekłych będą magazynować w bazach paliw, a także sposobu rozliczania obowiązków związanych z udziałem OZE w transportowych nośnikach energii w ramach Narodowego Celu Wskaźnikowego" - poinformowało ministerstwo. "W trakcie spotkania ustalono, że od strony technicznej bazy paliw są gotowe do wydawania nowego paliwa E10 spełniającego wymagania jakościowe, konieczne jest tylko uszczegółowienie warunków kontraktowych z poszczególnymi klientami baz paliw" - dodało.

Resort klimatu poinformował, że podczas spotkania przedstawiciele Urzędu Regulacji Energetyki potwierdzili możliwość rozliczania Narodowego Celu Wskaźnikowego (wymaganego przepisami prawa osiągnięcia 14-procentowego udziału paliw pochodzących z surowców odnawialnych w paliwach zużytych w transporcie) w stosunku do benzyn silnikowych z zawartością bioetanolu, magazynowanych w bazach paliw, na podstawie dokumentów posiadanych w chwili dostarczenia benzyny do bazy paliw.

"Dzięki takiemu podejściu możliwe będzie przechowywanie w jednym zbiorniku bazy paliw benzyn silnikowych w formacie E10 należących do różnych podmiotów, tak jak do tej pory było to realizowane wobec benzyny E5" - wskazał resort.

"Jesteśmy przygotowani do wprowadzenia na rynek od 2024 r. nowego formatu benzyny. Obecnie Ministerstwo Klimatu i Środowiska nie identyfikuje zagrożenia dla przyjętych założeń związanych z wdrożeniem formatu E10 ani w obszarze logistyki, ani wymagań jakościowych" - podsumowało ministerstwo, odpowiadając na pytanie PAP o stan przygotowań do wdrożenia benzyny E 10.