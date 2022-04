Zapotrzebowanie na szybkie połączenia jest bardzo duże. Widzimy co się dzieje dzisiaj na rynku lotniczym. Nawet jeżeli chodzi o loty krajowe, już nie mówiąc o międzynarodowych, to może się zaraz okazać, że będzie problem żeby lecieć samolotem z Katowic do Warszawy – mówi Sławomir Cyza.

Reklama

Dodaje, że kolej dużych prędkości eliminuje albo przynajmniej w duży sposób wpływa na ograniczenia wykluczenia. - Jesteśmy w stanie w bardzo szybkim tempie przenieść się z jednego miasta do drugiego. Jeżeli popatrzymy na to, że samolot z Katowic do Warszawy leci 45 minut, ale trzeba dojechać na lotnisko, zrobić odprawę, dostać się z lotniska do centrum miasta to jest ok 2,5-3 h. Dzisiaj pociąg z Katowic do Warszawy jedzie ok. 2 h i 15 minut, a mógłby jechać jeszcze szybciej – twierdzi Sławomir Cyza.

Z rozmowy dowiesz się też m.in. o: