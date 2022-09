Kanał Sekwana-Północna Europa połączy uchodzącą do Sekwany rzekę Oise z kanałem Dunkierka-Skalda. Szlak umożliwi połączenie węzła wodnego wokół dorzeczy Sekwany z siecią na północy Francji, a przez nią z 20 tys. towarowych szlaków śródlądowych na rzekach i kanałach Belgii, Holandii i Niemiec.

Kanał Sekwana-Północna Europa będzie miał 54 m szerokości i 4,5 m głębokości. Będą nim mogły pływać jednostki przewożące do 4400 ton towarów, czyli każda taka barka zastąpi 220 ciężarówek - czytamy na stronie projektu. Kanał ma zostać oddany do użytku w 2030 r. Docelowo umożliwi transport ok. 17 mln ton towarów rocznie.

Kosztująca 5,1 mld euro inwestycja jest finansowana z środków unijnych (2,1 mld), francuskiego rządu (1,1 mld) i samorządów (1,1 mld) oraz kredytów (0,8 mld).

17 września otwarto liczący ok. 1300 m kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną. Jego elementem jest śluza o komorze długości 200 m, szerokości 25 m i głębokości 6,5 m. W ramach otwartej już inwestycji istnieją też dwa mosty obrotowe.

To element budowanej drogi wodnej z Zatoki Gdańskiej przez Zalew Wiślany do Elbląga. Jej całkowita długość to prawie 23 km, samo przejście przez Zalew Wiślany wynosi nieco ponad 10 km, na rzece Elbląg – także ponad 10 km, a pozostałe ok. 2,5 km to odcinek na który złoży się kanał i port zewnętrzny oraz stanowisko postojowe. Jej głębokość wyniesie 5 m. Szlak wodny na rzece Elbląg będzie miał 60 metrów szerokości a tzw. "mijanki" 120 metrów szerokości. Z kolei w Nowakowie powstanie most obrotowy, który jest elementem inwestycji. Zastąpi on obecnie istniejący most pontonowy.

Docelowo szlak ma umożliwić wpływanie do portu w Elblągu jednostek o zanurzeniu do 4,5 m, długości do 100 m oraz do 20 metrów szerokości.

"Cała inwestycja jest warta ok. 1,8 mld zł, a wszystkie prace mają zakończyć się - zgodnie z planem - we wrześniu 2023 r." - powiedział PAP wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

W ramach projektu na Zalewie Wiślanym powstaje również sztuczna wyspa, nazwana Wyspą Estyjską. Ma kształt elipsy o średnicy 1900 na 1100 m i powierzchnię 180 hektarów. Będzie pełniła dwie funkcje. Po pierwsze trafia tam urobek z prac czerpalnych i pogłębiania kanału i całego szlaku wodnego. Po drugie ma pełnić funkcję związaną z ochroną środowiska i stać się m.in. siedliskiem dla ptaków.

