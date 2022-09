Członkowie Zgromadzenia Narodowego, izby niższej francuskiego parlamentu, złożyli w sobotę wniosek o powołanie komisji śledczej w sprawie możliwego finansowania partii politycznych we Francji przez rosyjskie podmioty. To reakcja na ujawnione przez władze USA dane wywiadowcze, z których wynika, że Rosja wydała w ostatnich latach setki milionów dolarów, by wpływać na polityków i władze w innych państwach.

Wniosek złożyło ośmiu deputowanych, członków partii Odrodzenie (wcześniej Republiko, Naprzód!; LREM) prezydenta Emmanuela Macrona. W pokazanym mediom liście do przewodniczącej Zgromadzenia Narodowego Yael Braun-Pivet wskazali oni na niedawne odtajnienie dokumentów amerykańskiego wywiadu. Reklama Parlamentarzyści zauważyli również, że skrajnie prawicowa partia Marine Le Pen, Zjednoczenie Narodowe (RN), nadal spłaca dług zaciągnięty w rosyjskich bankach. Reklama "Te fakty jasno sugerują chęć Rosji, by wtrącać się do francuskiej debaty politycznej (...) i uzasadniają powołanie komisji śledczej w celu ustalenia, czy i które francuskie partie polityczne skorzystały na rosyjskim finansowaniu" - przekazano w liście. 13 września wysoki rangą przedstawiciel administracji USA poinformował, że Rosja wydała od 2014 r. ponad 300 mln dolarów, by wpływać na polityków i władze w ponad 20 państwach. Urzędnik ten powiedział, że USA przekazały te informacje zagranicznym partnerom. Nie podał, jakie kraje stały się celem rosyjskich działań, lecz zwrócił uwagę na doniesienia o ingerencji Rosjan w wybory w Albanii, Bośni i Hercegowinie oraz Czarnogórze. Według przedstawiciela USA władze w Waszyngtonie są przekonane, że Rosja będzie coraz częściej wybierać strategię tajnego finansowania politycznego, aby utrzymać wpływy za granicą. kjm/ akl/ Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję