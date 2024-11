Zhejiang Geely omawiał przejęcie większościowego udziału w Volocopter poprzez kierowanie konsorcjum, które wstrzyknie świeży kapitał do firmy, powiedzieli Bloombergowi ludzie, prosząc o zachowanie anonimowości.

Reklama

Chińska firma może zainwestować około 95 milionów dolarów w zamian za około 85 proc. udziałów. W transakcji wziąłby udział również rodzinny oddział niemieckiego przemysłowca Gerharda Sturma, powiedziała osoba.

Jeśli transakcja z chińczykami zostanie sfinalizowana, wycena startupu spadnie z 1,9 miliarda dolarów w 2022 roku do około 110 milionów dolarów, dodały te osoby.

Reklama

Volocopter prowadził również rozmowy z innymi potencjalnymi oferentami. Nie podjęto jeszcze ostatecznych decyzji co do warunków, a umowa nadal może się rozpaść.

Rzecznik Geely odmówił komentarza, także biuro Sturma nie odpowiedziało na prośbę Bloomberga o komentarz.

Latające taksówki to trudny branża

Problemy finansowe Volocoptera pokazują, jak trudne uczynić latające samochody rzeczywistością w USA i Europie, gdzie startupy często upadają, zanim zdążą sprzedać choć jeden pojazd.

Kittyhawk, firma zajmująca się taksówkami powietrznymi, wspierana przez współzałożyciela Google, Larry'ego Page'a, upadła w 2022 roku. Lilium NV, inny niemiecki podmiot z siedzibą poza Monachium, złożył wniosek o upadłość w październiku po tym, jak nie udało mu się uzyskać koła ratunkowego od niemieckiego rządu. Firma, której największym udziałowcem jest Tencent Holdings, powiedziała, że ma nadzieję kontynuować działalność, wykonując swój pierwszy pilotowany lot testowy w przyszłym roku.

Zupełnie inaczej jest w Chinach. Rząd w Pekinie uznał za priorytet wspieranie branży latających taksówek, a także przemysłu pojazdów elektrycznych.

Volocopter przeniesie się do Chin

Po transakcji z Geely, Volocopter rozważa przeniesienie produkcji swoich przyszłych samolotów do Chin, powiedzieli informatorzy Bloomberga. Obecny, mniejszy model jest budowany w Niemczech.

Przedstawiciel Volocopter powiedział, że uważa niemiecki zakład za „wzorcowy” do opracowywania efektywnych praktyk produkcyjnych. Da to firmie plan rozwoju w miarę ekspansji za granicą, dodała.

Założony w 2011 roku Volocopter był jednym z wielu odważnych startupów rozwijających elektryczne pionowe starty i lądowania, lub to, co branża nazywa EVTOL. Zebrał 600 milionów dolarów od niemieckich firm i globalnych inwestorów, w tym Mercedes-Benz Group AG, DB Schenker, Blackrock Inc. i Neom, futurystycznego projektu miasta Arabii Saudyjskiej.