Czym jest system RedLight?

Nie wszyscy pamiętają, że CANARD, który należy rozszyfrować jako Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym, to nie tylko fotoradary. Należy do niego także system RedLight działający na niektórych skrzyżowaniach i – od 2022 roku – testowo również na przejazdach przez tory kolejowe.

RedLight polega na montażu kilkunastu (a czasem nawet więcej) kamer na niebezpiecznym skrzyżowaniu, bądź przejeździe kolejowym. Zgodnie z planem sprawdzają one przejeżdżające pojazdy i wychwytują tych kierowców, którzy przekroczyli przepisy. Chodzi o przejazd na czerwonym światle lub – w przypadku torowiska – wjazd po uruchomieniu sygnalizatora.

Gdzie kierowcy masowo przejeżdżają na czerwonym świetle?

W 2025 roku Generalna Inspekcja Transportu Drogowego (GITD) zarządzała 49 systemami RedLight na skrzyżowaniach i 5 na przejazdach drogowo kolejowych. To o dwa więcej niż w ubiegłym roku. W sumie zarejestrowano 98,3 tys. wykroczeń:

90,9 tys. to przejazd na czerwonym świetle

7,4 tys. przejazd przez tory po włączeniu sygnalizatora.

Wzrost w porównaniu do zeszłego roku jest spory. Wtedy zanotowano ok. 60 tys. wykroczeń. Jednym z powodów tak istotnej zmiany jest wynik RedLight w Warszawie. System uruchomiony pod koniec 2024 roku przez ostatnie dwanaście miesięcy odnotował aż 22 038 wykroczeń. Kamery znajdują się na skrzyżowaniu Al. Krakowskiej z Łopuszańską i Hynka, na jednej z „wylotówek” z Warszawy.

Na drugim miejscu znalazło się skrzyżowania Rokicińskiej i Puszkina w Łodzi - 5573 wykroczeń. Tuż za nim przecięcie Roosvelta, Zwierzynieckiej i Święty Marcin w Poznaniu - 4799. W sumie powyżej trzech tysięcy naruszeń odnotowano w siedmiu miejscach.

Niebezpieczne przejazdy kolejowe. Gdzie jest system RedLight?

Od kilku lat system RedLight testowo działa również na przejazdach kolejowo-drogowych. W ubiegłym roku odnotowano tam 7,4 tys. „wykroczeń niezastosowania się do czerwonego światła”. Chodzi o wjazd na torowisko w momencie, gdy uruchomiony jest już sygnalizator umieszczony przed przejazdem.

Najwięcej wykroczeń zanotowano w Warszawie na przejeździe przy ul. Cyrulików - 3200. Dwa kolejne punkty znajdują się we Wrocławiu: Średzka - 2135 oraz Szczecińska - 1293. Poza tym RedLight umieszczono w Radomsku przy ul. Piłsudskiego - 497 wykroczeń oraz w Chełmcach (kujawsko-pomorskie) - 305.

„Wysokość grzywny nakładanej w drodze mandatu karnego za niezastosowanie się do sygnału świetlnego na skrzyżowaniu wynosi 500 zł, natomiast na przejeździe kolejowym 2 tys. zł. Jeśli w ciągu dwóch lat dojdzie drugi raz do tego samego wykroczenia, kierujący zapłaci podwójną karę, czyli 4 tys. zł. Sprawcy naruszenia przypisywane jest również 15 punktów karnych” – przypomina GITD.

Trwa rozbudowa systemu. Gdzie zamontują kamery?

Na początku ubiegłego roku GITD podpisała umowę na rozbudowę systemu o kolejnych dziesięć skrzyżowań oraz pięć przejazdów kolejowo-drogowych. Lokalizacje zostały wytypowane we współpracy z GDDKiA oraz Policją. To miejsca, gdzie dochodzi do najwięcej liczby wypadków drogowych.

Zgodnie z umową monitoring w ramach RedLight będzie uruchamiany stopniowo od lutego do końca sierpnia. Gdzie włączone zostaną kamery?

Przejazd kolejowo drogowe:

Wymysłowo (wielkopolskie) droga nr 15 Barwałd Dolny (małopolskie) droga nr 52 Większyce (opolskie) droga nr 45 Łąkociny (wielkopolskie) droga nr 36 Piaski (wielkopolskie) droga nr 11

Skrzyżowania (monitoring czerwonego światła):