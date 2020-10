W prognozie liczby pasażerów przeprowadzonej przez UTK przyjęto cztery warianty. W optymistycznym założono do października wyhamowanie tendencji spadkowej. Średnią wartości dynamiki z ostatnich trzech miesięcy w stosunku do 2019 r. przyjęto do wartości wzrostu wyników za wrzesień i październik miesiąc do miesiąca, zaś dla listopada i grudnia przewidziane zostało wyhamowanie tendencji wzrostowej.

W drugim wariancie przyjęto wyniki za 2019 r. pomniejszone o odchylenie standardowe z okresu styczeń - sierpień 2020 r. dla pozostałych miesięcy roku.

Trzeci zakładany scenariusz przewiduje spadek liczby podróżnych w okresie wrzesień – grudzień podobny jak między styczniem a sierpniem. Najbardziej zaś pesymistyczny wariant przewiduje zmniejszenie liczby podróżnych w listopadzie i grudniu podobny do spadków w kwietniu i w maju.

Wartości spadków dla całego roku w stosunku do 2019 r. wyniosły odpowiednio od blisko 29 proc. w wariancie optymistycznym do ponad 38 proc. w wariancie pesymistycznym. Zachowanie wartości spadku zaś za okres do sierpnia oznacza spadek na koniec roku o wartości ponad 34 proc.

W pierwszym wariancie liczba pasażerów kolei na koniec roku może osiągnąć 240 mln osób. Druga symulacja to wynik 231 mln, trzecia to 220 mln. Czwarty wariant to 208 mln pasażerów.

"Koronawirus wywarł ogromny wpływa na przewozy pasażerskie. Prognozowane około 100 mln podróżnych mniej niż w ubiegłym roku pokazuje skalę oddziaływania epidemii. Jednak oferta kolei, bezpieczeństwo i wygoda podróżowania potrafią przyciągnąć pasażerów. Wskazują na to wyniki z kolejnych miesięcy i wzrastająca liczba podróżnych od 6 mln w kwietniu do 20 mln w sierpniu" – powiedział cytowany w komunikacie Ignacy Góra, prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

W 2019 r. liczba pasażerów kolei wyniosła niemal 336 mln.

UTK przypomina, że od 2014 r. nieprzerwanie rosła liczba osób korzystających z usług kolei. Trend został zatrzymany dopiero przez epidemię koronawirusa. Styczeń i luty tego roku to wzrosty odpowiednio o ponad 7 i 9 proc. w porównaniu z 2019 r. Największy spadek liczby pasażerów w tym roku, bo o 77 proc. licząc rok do roku nastąpił w kwietniu. W tym miesiącu kolej miała niemal 20 mln pasażerów mniej niż w 2019 r. W kolejnych miesiącach widoczny był powrót pasażerów – w lipcu spadek wyniósł blisko 33 proc., a w sierpniu blisko 29 proc. w stosunku do analogicznych miesięcy 2019 r.